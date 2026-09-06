Ceuta estalla en la calle ante la inseguridad de los centros en la vuelta al cole: «¡Nuestros niños no han creado esta crisis!»

Cientos de personas con banderas de España, Ceuta y la Unión Europea han secundado este domingo la manifestación en Ceuta en protesta por la incertidumbre de la vuelta al cole tras la invasión: «Por los niños de Ceuta», era el lema de la concentración convocada por el Foro Ciudadano de ayuda a Ceuta y Melilla, y que se dirige hacia la frontera para reclamar «seguridad».

Los manifestantes piden que los niños ceutíes tengan entornos seguros en las calles, plazas y en las escuelas ante la «nueva normalidad» de Ceuta tras el asentamiento de miles de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, violando la frontera de España a través de la playa del Tarajal.

«Los niños no están para hacer política ni para señalar culpables ni para reclamar a nadie. Esa responsabilidad es nuestra. Se lo debemos y lo haremos», ha advertido Noelia Alcázar, una de las heroínas ceutíes tras el sitio de marroquíes ilegales del pasado julio.

El manifiesto leído por Alcázar ha dado un rapapolvo al Ejecutivo de Sánchez recordando los Derechos de la Infancia y los Menores: «Nuestros niños no han generado esta crisis, pedimos recuperar los espacios públicos para ello, que los espacios infantiles vuelvan a tener esa función». «Que nuestras playas y nuestros montes recuperen su esencia», ha añadido.

Respecto a la vuelta al cole, ha dicho que «queremos que lo hagan con absoluta normalidad» no con «seguridad especial, ni apoyo militar»: «Lo agradecemos, pero no lo vamos a aceptar como una normalidad», ha rezado el manifiesto.

A sólo dos días del comienzo del curso escolar, previsto para el 8 de septiembre, la incertidumbre y el temor reinan en las familias ceutíes, mientras el Ejecutivo de Sánchez ha prometido presencia policial las 24 horas mientras se mantenga la situación de caos, en una actuación coordinada entre la Delegación del Gobierno y el Mando Único.

En la plaza de los Reyes, ante Delegación de Gobierno, la concentración ha reunido a multitud de familias, estudiantes y asociaciones. El Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla sostiene que la protección de los menores debe ser la prioridad en la actuación de las administraciones. Por su parte, La Junta de Personal Docente no Universitario ha reclamado al Ministerio de Educación medidas para reforzar la seguridad y garantizar el funcionamiento de los centros.

Otra protesta por las carpas: «No las queremos»

Las protestas en Ceuta se suman este domingo. A la concentración por la vuelta al cole, se suma la manifestación contra la instalación de los campamentos de ilegales en el Puerto de Ceuta, pese a que la Autoridad Portuaria lo ha rechazado y la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) alerta de que es una infraestructura estratégica e imprescindible.

La negativa ciudadana estalló este sábado al conocer la decisión del Ejecutivo de Sánchez de instalar el campamento. La tensión entre el Gobierno y los ceutíes va en aumento ante el temor de las consecuencias que puede tener para la ciudad la instalación en este punto estratégico.

En la tarde del sábado, las cámaras del Puerto de Ceuta captaron a dos invasores intentando acceder a un ferry con destino a Algeciras (Cádiz). Los agentes policiales los interceptaron, una persecución que se ha hecho viral en redes sociales.