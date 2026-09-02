Cientos de miles de españoles se echan a la calle en defensa de Ceuta y contra la gestión del Gobierno ante la invasión

España ha vivido este miércoles una jornada histórica de movilizaciones en apoyo a Ceuta, coincidiendo con el Día de la ciudad autónoma. España ha sido un clamor este miércoles en defensa de una Ceuta que lleva un mes maltratada y desatendida por un Gobierno que parece anteponer los derechos de los inmigrantes invasores a los de nuestros compatriotas caballas, los españoles de Ceuta. Cientos de miles de personas han llenado calles y plazas de todo el país para gritar al Gobierno que Ceuta es España y que le sigue en su mensaje de que no se rinde.

Miles de personas han gritado con ella desde Valencia, Sevilla, Pamplona, Palma, Madrid… que «!Ceuta no se rinde!», encarnando el ejemplo de lo que ha dicho el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, esta mañana: «Ceuta no aguanta más, está en peligro, pero sigue en pie por un pueblo que ni se vende ni se rinde».

Más de 260 municipios de todo el país han secundado las convocatorias, con concentraciones frente a los ayuntamientos a partir de las 20:00 horas, además de un acto específico en Madrid frente al Congreso de los Diputados y otro en Bruselas ante el Parlamento Europeo. Miles de personas han inundado las calles de numerosas ciudades bajo lemas como «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», mientras que otras consignas repetidas fueron «Toda España por Ceuta» y «Ceuta no está sola».

Las protestas llegan un mes después de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma, ocurrida el pasado 30 de julio, que desencadenó una grave crisis migratoria y humanitaria. La iniciativa, de carácter ciudadano y apartidista, buscaba trasladar a los ceutíes un mensaje de respaldo desde el resto del territorio nacional. Instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias también se sumaron al llamamiento, subrayando el carácter no político y emotivo del gesto de solidaridad.