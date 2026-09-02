Últimas noticias de la invasión en Ceuta: siga aquí en directo las concentraciones por toda España en apoyo a la ciudad autónoma

Ceuta sigue sufriendo las consecuencias de la invasión de miles de magrebíes y subsaharianos del pasado 30 de julio. La tensión en la ciudad autónoma sigue escalando y los ciudadanos denuncian la inseguridad que sienten en las calles y llaman al Gobierno de Pedro Sánchez a actuar de una vez por todas.

Precisamente, este miércoles 2 de septiembre se celebra el Día de Ceuta se han convocado a las 20:00 horas concentraciones por toda España en apoyo a los ciudadanos ceutíes. Unas protestas que desde el Ejecutivo han intentado torpedear, como ha ocurrido en Madrid, y que están secundando muchos alcaldes socialistas.

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