INVASIÓN DE CEUTA

Últimas noticias de la invasión en Ceuta: siga aquí en directo las concentraciones por toda España en apoyo a la ciudad autónoma

Invasión Ceuta
Agentes de la Policía Nacional contienen a los inmigrantes ilegales en Ceuta. (Ep)
Nacho Atanes

Ceuta sigue sufriendo las consecuencias de la invasión de miles de magrebíes y subsaharianos del pasado 30 de julio. La tensión en la ciudad autónoma sigue escalando y los ciudadanos denuncian la inseguridad que sienten en las calles y llaman al Gobierno de Pedro Sánchez a actuar de una vez por todas.

Precisamente, este miércoles 2 de septiembre se celebra el Día de Ceuta se han convocado a las 20:00 horas concentraciones por toda España en apoyo a los ciudadanos ceutíes. Unas protestas que desde el Ejecutivo han intentado torpedear, como ha ocurrido en Madrid, y que están secundando muchos alcaldes socialistas.

Siga aquí en directo la última hora de la invasión de Ceuta.

09:17

Feijóo llama a concentrarse por Ceuta frente a un «Gobierno que miente y abandona a los ceutíes»

El líder del PP ha llamado a participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta que se celebrarán este miércoles en todo el país como hará él mismo en la convocada en Madrid frente a un «Gobierno que miente y abandona a los ceutíes». «El Gobierno que miente y abandona a los ceutíes intenta sabotear las concentraciones de apoyo en defensa de Ceuta previstas para hoy», ha denunciado en un mensaje en redes sociales.

 09:15

El líder de PSOE: «Pido a todos los socialistas que no hagan caso a Sánchez y vayan a la manifestación»

El líder del PSOE en Ceuta, Melchor León, ha vuelto a ser un verso suelto del partido de Pedro Sánchez, a quien lleva criticando semanas por la dejación de funciones en la grave crisis de Ceuta. En declaraciones a Iker Jiménez en Horizonte, Melchor León ha pedido a los socialistas españoles «que recapaciten, que no hagan caso al presidente del Gobierno y vayan a la manifestación».

 09:10

Muchos alcaldes del PSOE se desmarcan del partido y apoyan las protestas

Una veintena de alcaldes del PSOE se han rebelado contra Sánchez y han convocado concentraciones de apoyo a Ceuta, mientras que otros se han sumado a la cita que promueve la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

 09:05

Las protestas en apoyo a Ceuta, protagonistas de la jornada

Este miércoles a las 20:00 horas se han convocado concentraciones por toda España en apoyo a Ceuta tras la invasión. Unas protestas que el Gobierno ha intentado torpedear, sobre todo en Madrid.

 09:00

Siga aquí en directo la última hora sobre Ceuta

Ceuta afronta una nueva jornada de tensión cuando se cumple ya un mes de la invasión perpetrada por miles de magrebíes y subsaharianos.

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