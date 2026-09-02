Espantada en el Congreso: Albares, Robles y Torres se borran de la primera sesión de control tras la invasión

El Gobierno ha informado al Congreso que el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra de Defensa y el de Política Territorial «estarán ausentes en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados» del próximo 9 de septiembre, donde se celebrará la primera sesión de control al Ejecutivo tras las vacaciones y la invasión de Ceuta.

En una comunicación firmada por el secretario de Estado, Rafael Simancas, el Gobierno ha informado este martes que ni José Manuel Álbares, ni Margarita Robles ni Ángel Víctor Torres, respectivamente, estarán presentes en la primera sesión de control plenaria del Congreso de los Diputados tras la invasión de Ceuta.

Una maniobra de Sánchez que impedirá el próximo 9 de septiembre que la oposición pueda dirigir sus preguntas a los responsables ministeriales de la mayor crisis de soberanía de España y que están en la diana por omisión y manipulación de los informes y advertencias de los servicios de inteligencia de España sobre la invasión de Ceuta por parte de Marruecos, aprovechando el Día del Trono.

De esta manera, el Ejecutivo tratará de evitar que los diputados puedan fiscalizar directamente la actuación al impedir que los ministros respondan a las preguntas bloqueando la posibilidad de controlar desde el Parlamento la acción del Gobierno.

El contexto es especialmente relevante teniendo en cuenta la revelación a la prensa de un informe de la Policía, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que señala la implicación del Reino de Marruecos en la entrada masiva de ilegales en Ceuta, enfrentando internamente al Ejecutivo, entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y Robles. Mientras que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido abucheado masivamente en Ceuta este miércoles.

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha estallado en redes sociales denunciando la decisión del Ejecutivo de Sánchez. «No hay absolutamente nada que justifique no dar explicaciones a los españoles. Además de traidores, cobardes», ha denunciado. La formación de Santiago Abascal pide activar el artículo 102 de la Constitución Española para juzgar a Pedro Sánchez de traición.