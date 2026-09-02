Sánchez felicita a los ceutíes diciéndoles que su prioridad es «garantizar una atención digna a quienes han llegado»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido este miércoles un vídeo de felicitación a los ceutíes por el día de la ciudad autónoma y en el mismo ha anunciado que una de las prioridades del Ejecutivo es «garantizar una atención digna a quienes han llegado», en referencia a los alrededor de 20.000 inmigrantes ilegales que continúan en Ceuta más de un mes después de la invasión.

«Hoy 2 de septiembre quiero dirigirme a nuestros compatriotas ceutíes. Sé que afrontáis este día en unas circunstancias especialmente difíciles, que lo ocurrido el pasado 30 y 31 de julio ha puesto al límite nuestra capacidad de respuesta», ha comenzado Sánchez en su mensaje, refiriéndose a una crisis que ha definido como «compleja».

«Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente», ha admitido el presidente del Gobierno, que a su vez saca pecho de que el Ejecutivo está «movilizando todos los recursos» a su alcance para que Ceuta «recupere cuanto antes esa plena normalidad». Sánchez, además, ha asegurado tener «el convencimiento de que, como en muchas otras ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación».

A continuación, el también líder del PSOE ha enumerado las prioridades del Gobierno y entre ellas ha mencionado «sacar cuanto antes a la gente de las calles» y «devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen». Pero también ha hablado de «garantizar la atención de quienes han llegado», aquellos inmigrantes ilegales que han roto la paz en Ceuta y que han provocado la crisis con una entrada masiva que, tal y como desvela OKDIARIO, estaba advertida por la Policía Nacional desde el día antes.

«No nos vamos a quedar ahí», ha dicho Sánchez en su vídeo, en el que se jacta de «movilizar 300 millones de euros para apoyar a las empresas y los negocios de Ceuta, reforzar sus servicios públicos y ayudar a la ciudad a recuperarse de estas semanas tan difíciles».

Para finalizar, el presidente del Gobierno ha querido agradecer, «en un día como hoy», al pueblo ceutí la «serenidad, la solidaridad, la convivencia y la responsabilidad» que han demostrado «durante estas semanas tan difíciles». «Estoy seguro de que el próximo día lo celebraremos con una Ceuta más fuerte, más próspera y mejor preparada para el futuro. Feliz Día de Ceuta», ha completado Sánchez.