La excusa de Sánchez ante su desplante a Trump en la ONU: «La invitación llegó hace poco y el viaje estaba preparado»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que el líder socialista no acudirá este martes a la recepción que ofrece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York porque «la invitación llegó hace escasas fechas cuando el viaje estaba ya preparado». Así se ha manifestado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

La también ministra de Inclusión ha indicado que «un evento de esta magnitud» se prepara con «con antelación, con muchísimo tiempo», además de con «una agenda y unos encuentros muy concretos».

Saiz ha confirmado que «no va a asistir a esa cena» porque «la invitación llegó hace escasas fechas, cuando ya estaba todo el viaje preparado». «Por cierto, también como en otras ocasiones y concretamente el año pasado tampoco se acudió a esa cena», ha matizado la dirigente socialista.

En todo caso, la portavoz ha subrayado la importancia de que el presidente acuda al inicio del 81º periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU. Un fecha que, a ojos de Saiz, es «importantísima para defender los valores fundacionales de la Unión Europea» así como la «coherencia en política internacional». En esa línea, la titular de Inclusión ha querido «destacar la importancia de esta semana en este contexto internacional tan complejo».

Sin agenda oficial a esa hora

La ausencia de Sánchez se produce pese a que el programa oficial para esa jornada de este martes no recoge ningún evento por la tarde. Fuentes del Gobierno han restado importancia a que no acuda. Según La Moncloa, la cita en la que Trump hace de anfitrión se trata de un «acto social» y recuerdan que no han ido todos los años. Además, justifican que no se celebra todos los años «el mismo día» y por tanto, no estaba en agenda previamente.

Fuentes gubernamentales insisten en que en esos momentos ya se había agendado un acto privado del presidente del cuál no se ha dado más detalles, pero se ha deslizado que podría ser una reunión bilateral en lo que se llama «márgenes de la cumbre», es decir, más allá de los actos oficiales.