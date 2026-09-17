Monumental pitada a la ministra Elma Saiz y a la delegada del Gobierno en la celebración del Día de Melilla: «¡Fuera!»

El público asistente este jueves por la tarde-noche a los actos oficiales del Día de Melilla, celebrados en la Plaza de Armas, ha recibido con abucheos y gritos de «fuera, fuera» a la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, así como a la delegada del Gobierno en la Ciudad Autónoma, Sabrina Moh Abdelkader, cuando el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha agradecido su presencia durante su discurso.

En cambio, los centenares de personas presentes han respondido con una ovación cuando Imbroda ha mencionado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha agradecido «la presencia en este acto del líder de la oposición y presidente del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo y su permanente apoyo».

En su intervención, Imbroda ha dedicado buena parte de su discurso a la situación de Ceuta tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio, cuando, según ha señalado, alrededor de 80.000 marroquíes accedieron irregularmente a la ciudad. El presidente melillense ha expresado su «solidaridad y apoyo» a Ceuta y ha denunciado que la ciudad continúa, a su juicio, en una situación crítica. «No se puede dejar abandonados a los ceutíes a su suerte», ha afirmado Imbroda, quien ha rechazado que la respuesta a la crisis pase por convertir Ceuta en «un inmenso CETI».

Imbroda ha reclamado además el retorno de los inmigrantes que permanecen en Ceuta, incluidos los menores, y sostuvo que las autoridades no estuvieron «a la altura» ni en la prevención ni en la solución de la crisis.

El presidente de Melilla también ha centrado parte de su intervención en las relaciones con Marruecos. Asimismo, ha asegurado que siempre ha defendido unas relaciones de «buena vecindad», pero ha reclamado que exista reciprocidad y ha afirmado que Melilla ha recibido «desprecios y acciones hostiles» que, en su opinión, guardan relación con las «cesiones y ausencias de firmeza» del Gobierno español.