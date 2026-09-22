Yolanda Pérez, diseñadora de Yolancris, la marca española que triunfa entre las princesas de Dubái: «Me da pavor una novia simple o vulgar»

Detrás de cada diseño existe una inspiración, una historia que se desarrolla a través de tejidos y colores que hablan por sí solos para dar forma a un relato que se lee a través del agua, el hilo y los tejidos más exquisitos. Hay una marca que destaca especialmente en ello y que, además, se ha consolidado como un auténtico referente de la alta costura en París y también en los Emiratos Árabes, donde sus diseños son muy codiciados por las princesas y la alta sociedad de Dubái. Hemos podido charlar con su directora creativa. Hablamos con Yolanda Pérez sobre la nueva puesta en escena de Yolancris en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Bajo el nombre de Ophelia, la marca catalana ha presentado sobre la pasarela madrileña una propuesta que reivindica la artesanía y defiende un oficio que sus fundadoras han vivido desde pequeñas. En un momento en el que la moda fast fashion intenta vestirse de costura, Yolancris apuesta por un trabajo artesanal que continúa desarrollándose en su taller de Barcelona y que se percibe a la hora de construir cada una de sus prendas. ¿El resultado? Una colección con ese je ne sais quoi que consigue encandilar los sentidos.

«Ophelia para Yolancris es una mujer que renace, que florece y que se libera de las estructuras rígidas»

Lo primero que preguntamos a la diseñadora es quién es esa Ophelia que se interpreta a través de la colección y responde: «Ophelia para Yolancris es una mujer que renace, que florece y que se libera de las estructuras rígidas y encorsetadas. Queríamos destacar el gusto por los detalles pequeños pero muy intrincados, la armonía de colores y la vuelta del gusto por las texturas frente a todo lo plano y minimalista, además del romanticismo», nos confiesa.

Su especialidad se mueve entre los vestidos de novia y los de invitada. Incluso hemos visto a Flora González o María Pombo llevar sus diseños en momentos muy especiales. Ahora mismo existe una mezcla de generaciones y un puente entre ellas a la hora de diseñar. Le planteamos la idea de ese posible cambio y responde: «Bueno… No cambiamos nuestra manera de diseñar. El gusto por las arts décoratives es nuestro sello, pero quizás nos hemos impregnado de ese nuevo romanticismo que están pidiendo ellas últimamente».

A la hora de diseñar, la personalidad de una marca siempre queda plasmada en cualquiera de sus costuras y en Yolancris esto va un paso más allá. Su identidad se percibe en la creación de cada novia y preguntamos a Yolanda Pérez por algo que jamás haría sobre un vestido de novia. La directora creativa de Yolancris responde: «Bueno… nunca digas nunca, pero algo que me da pavor es una novia simple, contenida o, en su opuesto, vulgar. Siempre intentamos respetar la esencia de la persona o, si más no, ensalzarla. Somos muy honestas con nuestras clientas».

Otro de los retos a la hora de diseñar, y que no solo hemos visto en esta colección Ophelia de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, es conseguir el equilibrio. Todo cabalga entre la sofisticación y la sensualidad. Para plasmar dos conceptos necesarios en la costura y llegar a resultados sinceros, actuales y únicos, hay que tenerlo claro. En palabras de Yolancris: «El equilibrio entre sensualidad y sofisticación, en nuestro caso, creo que lo encontramos en la ligereza de las telas y, sobre todo, en la alta calidad de estas. Eso mezclado con técnicas artesanales de nuestro equipo». Lo mismo ocurre con las novias y sus tendencias. Muchas ya se preguntan el motivo por el que vestir de blanco en ese gran día y Yolanda Pérez lo tiene claro: «Seguimos hablando de blanco a la hora de vestir a una novia porque, en mi opinión, es mágico el blanco, bello y es un lienzo».

Una inspiración que se libera de las ataduras a través de la costura

Ophelia es un personaje de la literatura con unas características muy marcadas. Se enamora del príncipe Hamlet, quien asesina a su padre, y ella pierde la razón. Más tarde, muere ahogada en un arroyo tras caer al agua mientras recolectaba flores, convirtiéndose en el símbolo clásico de la inocencia trágica. Un icono que representa el arte, el sufrimiento y la locura como vía de expresión. Preguntamos sobre esos prejuicios que se quieren destruir alrededor de Ophelia con esta colección y la directora creativa de Yolancris nos responde: «Quizás no hablaría de prejuicio, pero yo diría que con Ophelia hemos intentado eliminar la idea de estructura rígida y corsé. De alguna manera, no compartimos la idea de la mujer encorsetada y, si bien hemos hecho alguno en la colección, va como un accesorio de más a más, que la mujer puede decidir llevarlo o no, pero no obliga al look».

Si tuviéramos que adaptar a Ophelia a este 2026, la versión de Yolancris está clara. La diseñadora responde a este medio: «¡Ay! Nuestra Ophelia del 2026, creo que todas tenemos esa parte romántica, soñadora y un poco inocente de Ophelia, libres y, a veces, dramáticas. Ophelia representa la feminidad», confiesa.

Otro año más, Yolancris ha sabido pisar fuerte sobre la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Su esencia sobre la pasarela es algo curioso. Cuando estás sentado y presencias el pase de las modelos con sus prendas, se crea un ambiente único en el que la costura desprende una magia singular, dando vida a un entorno que consigue que te escapes de la realidad y, en este caso, que te sumerjas de lleno en la historia de Ophelia.