Antono del Canto, la nueva promesa de la moda española, debuta en la Fashion Week: «Quiero mostrar lo que la moda intenta esconder»

Hay un momento suspendido entre la intimidad y la exposición: aquel en el que, frente al tocador, una persona termina de vestirse y decide cómo quiere mostrarse al mundo. Ese instante es el punto de partida de Antonio del Canto para Dress Up Spring 2027, la colección con la que el diseñador debuta en la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Presentada el 17 de septiembre en la Universidad Nebrija, la propuesta convierte el acto cotidiano de vestirse en un proceso de transformación.

«Introduje ese proceso íntimo a través de los procesos artesanales y todo lo que conlleva crear una prenda de costura», explica Del Canto. Cristales, bordados y plisados se convierten así en herramientas para transformar una superficie plana en una pieza con volumen, movimiento y carácter. La colección habla de ese tránsito desde la materia hasta el cuerpo, pero también del paso de lo privado a lo público.

La silueta reloj de arena articula buena parte de la propuesta. Las cinturas aparecen marcadas y las curvas se convierten en uno de los principales recursos de construcción. «Todos los diseños, en mayoría, están ceñidos en cintura y marcan mucho lo que son las curvas», señala el diseñador.

Pero el cuerpo no siempre queda simplemente enfundado. Algunas prendas parecen superponerse sobre él; otras, vestirlo mientras todavía se están construyendo. Drapeados, volúmenes globo, capas y estructuras generan una sensación de movimiento constante. «Hay siluetas que parece que se superponen al cuerpo, otras que parece que te están vistiendo», cuenta Del Canto.

Esa idea de construcción adquiere una dimensión especialmente visible en algunas piezas. En un conjunto de corsé y falda, el tejido de tweed plateado aparece drapeado y deshilachado en la zona del pecho, dejando a la vista parte del proceso de elaboración. Frente a la tendencia de ocultar costuras y acabados, Del Canto propone convertirlos en lenguaje estético: «Intentaba mostrar esa fase de artesanía y de construcción de la prenda, que puede aportar un acabado elegante y divertido».

La colección encuentra además en las flores uno de sus elementos simbólicos. Bordadas con hilo, preservadas como pétalos o reinterpretadas en estructuras de hierro forjado, aparecen en diferentes materialidades y establecen una tensión entre lo efímero y lo permanente. Lo delicado convive con lo estructural, mientras la naturaleza se transforma en ornamento, memoria y arquitectura.

La luz llega de la mano del cristal de Murano. Inspiradas en los frascos de colonia que habitan los tocadores, las piezas de cristal funcionan como pequeños puntos de luz suspendidos sobre las prendas. «Reflejan muchísimo la luz, sobre todo cuando el cristal tiene color», explica el creador. El resultado introduce una dimensión casi objetual y conecta directamente la ropa con ese espacio doméstico donde comienza el ritual de vestirse.

También la historia entra en la colección, pero desde una mirada contemporánea. Del Canto incorpora pedrería original del siglo XIX, recuperando el valor artesanal de objetos pertenecientes a otro tiempo. «Intento llevarlo al día de hoy, actualizarlo y aprovechar todas las cosas que tienen ese plus de artesanía de otro siglo, pero sin caer en la nostalgia», afirma.