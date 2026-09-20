San Sebastián ha vuelto a reunir a buena parte de los rostros más conocidos del cine español y, esta vez, también ha regalado una de esas coincidencias que inevitablemente llaman la atención. Blanca Suárez, embajadora de Armani durante el Festival de Cine de San Sebastián, ha acudido a la fiesta de la firma italiana y se ha encontrado allí con uno de sus exnovios más conocidos: Miguel Ángel Silvestre.

La actriz ha llegado a la cita como embajadora de Armani, firma que patrocina el festival, y ha reconocido que para ella supone una ocasión especialmente ilusionante. «Es muy importante para empezar, porque ellos patrocinan el Festival de San Sebastián y eso es muy importante», ha explicado ante los micrófonos de COOL. Esta vez, eso sí, su presencia en Donostia no está vinculada a una película: «No vengo a una película, pero me hace mucha ilusión porque vengo aquí con ellos».

Y entre flashes, looks de Armani y estrellas del cine español apareció Miguel Ángel Silvestre. El actor y Blanca mantienen una relación cordial años después de su ruptura y ambos ya demostraron su buen entendimiento recientemente con una fotografía juntos en Venecia. Una imagen que volvió a poner sobre la mesa el eterno interrogante: ¿cómo se consigue llevarse bien con un ex?

A Blanca, sin embargo, no parece apetecerle convertirse en gurú de las relaciones posruptura. «No soy la más indicada para responder a estas cosas», ha contestado entre risas cuando se le ha preguntado por el buen rollo que mantiene con el actor. Sobre coincidir con él en la misma fiesta, tampoco ha querido darle más importancia: «Como el resto de mis compañeros, siempre».

Pero si hay algo que ha hecho especialmente jugoso el paso de Blanca Suárez por la alfombra de Armani, ha sido la pregunta sobre Javier Rey. La actriz y el intérprete mantienen una relación sentimental desde hace años y su historia tiene, además, un pequeño vínculo con San Sebastián: parte del rodaje de Lo que escondían sus ojos, la serie en la que ambos coincidieron, se llevó a cabo en la ciudad.

Al recordarle este capítulo y preguntarle si durante aquel rodaje coincidió con Javier Rey en San Sebastián, Blanca no ha podido evitar reaccionar con humor. «¿No me vas a hacer más preguntas sobre mis hombres? ¿En serio?», ha dicho entre risas. Y, ante la insistencia, ha zanjado la cuestión con una frase que resume perfectamente el momento: «De verdad estamos en San Sebastián con Armani. Hablamos de los señores de mi vida».

Una respuesta que, aunque esquiva, dice mucho del tono con el que la actriz afronta las preguntas sobre su vida sentimental. Porque si algo ha quedado claro en Donostia es que, entre un ex al otro lado de la alfombra y un novio convertido inevitablemente en protagonista de una pregunta, Blanca prefiere tomárselo todo con sentido del humor.

Más allá de sus «hombres», la actriz también ha hablado de su particular operación limpieza de armario. Después de contar recientemente que tenía intención de deshacerse de muchas prendas, Blanca ha explicado que el primer paso será recurrir a su círculo más cercano: «La primera fase será reunirme con todas mis amigas y ver un poco la repartición».

Y parece que sus amigas tendrán prioridad antes de que la ropa emprenda nuevos caminos: «Suelen quedar pocas cosas de ahí. Y después sí que se va abriendo el círculo y siempre hay cosas para donar».

Así, entre moda, cine y alguna que otra pregunta incómoda, Blanca Suárez ha protagonizado una de las apariciones más comentadas de la fiesta de Armani en San Sebastián. Y aunque no ha querido extenderse demasiado sobre Javier Rey ni sobre Miguel Ángel Silvestre, su «¿no me vas a hacer más preguntas sobre mis hombres?» ya se ha convertido en el titular involuntario de la noche.