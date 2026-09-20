Miguel Ángel Silvestre parece tener claro que una ruptura no tiene por qué borrar el cariño. El actor se ha reencontrado este sábado con Blanca Suárez en la fiesta de Armani celebrada con motivo del Festival de Cine de San Sebastián, apenas unos días después de que ambos protagonizaran otro inesperado encuentro en Venecia. Una fotografía juntos que revolucionó las redes sociales y que, según ha contado el propio intérprete, incluso llegó a comentar su madre.

«Es verdad. Y me lo dijo mi madre. Yo no lo he visto. Me lo dijo mi madre, vamos», ha explicado Miguel Ángel Silvestre a COOL cuando le hemos preguntado por la repercusión de aquella imagen junto a su exnovia. El actor asegura que no estuvo pendiente del revuelo generado, aunque sí tuvo conocimiento de él gracias a su madre.

Ahora, con Blanca de nuevo a pocos metros en la misma fiesta, la conversación ha derivado inevitablemente hacia la relación que mantienen después de su ruptura. Y Miguel Ángel no ha escatimado en palabras bonitas para ella ni, en realidad, para ninguna de las mujeres que han pasado por su vida.

«Personas que pasan por tu vida dejan algo que te construye y que forma parte», ha reflexionado. Una filosofía que, en su caso, hace que algunas de sus antiguas parejas sigan ocupando un lugar especial: «Forman parte ya de una familia para siempre».

Dos ex muy bien avenidos

Y cuando se le pregunta directamente por Blanca, el actor lo deja todavía más claro: «Ella siempre, siempre lo ha sido y siempre lo será, igual que lo han sido otras personas que han pasado por mi vida. Y me encanta, claro».

Unas declaraciones especialmente significativas después de que ambos hayan demostrado públicamente que mantienen una relación cordial. La fotografía de Venecia y su reencuentro en San Sebastián evidencian que el tiempo parece haber dejado atrás cualquier tensión y que entre ellos permanece el afecto.

Pero Miguel Ángel no habla únicamente de Blanca. Su reflexión se extiende a todas las personas que han formado parte de su historia sentimental. Cuando se le señala que sus exparejas tienen «suerte» de escucharle hablar así de ellas, el actor responde con una reflexión sobre lo que queda después de una relación.

«Yo creo que hay que rendirse también a que quizás algo bonito no te pertenece a ti, sino lo que te han dejado», explica. Para él, incluso aquello que otros pueden percibir como una cualidad propia puede ser, en realidad, el resultado de las personas que han pasado por su vida.

«Quizá algo bonito que le gusta a alguien cuando nos mira, en realidad no te pertenece a ti, sino que pertenece a lo que te han dejado otras personas. Entonces me siento agradecido», concluye.

Sus palabras llegan, además, en un momento personal especialmente particular. Su última pareja conocida, Rebeca Toribio, se encuentra a punto de dar a luz, aunque ambos ya no mantienen una relación sentimental. Así, mientras el actor afronta una nueva etapa en su vida, reivindica también la importancia de conservar el cariño por quienes estuvieron a su lado.

Y la casualidad ha querido que el reencuentro con Blanca se produzca precisamente en una noche en la que ella también ha tenido que responder a preguntas sobre sus relaciones. La actriz, preguntada por Javier Rey, su actual pareja, y por su coincidencia con Miguel Ángel, no ha podido evitar bromear: «¿No me vas a hacer más preguntas sobre mis hombres? ¿En serio? De verdad estamos en San Sebastián con Armani. Hablamos de los señores de mi vida».

Dos ex, dos reencuentros y una misma noche de Armani. Blanca ha optado por el humor para hablar de «los señores» de su vida y Miguel Ángel, por una reflexión mucho más sentimental sobre «las mujeres» que han formado parte de la suya. Una muestra de que, para el actor, algunas historias terminan como pareja, pero no necesariamente terminan como parte de la vida.