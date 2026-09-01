Blanca Suárez (37 años), actriz: «Desayuno potente, con huevos y tostadas. Lo acompaño casi siempre de un zumo de verduras y frutas o manzanilla»

Blanca Suárez ha convertido el cuidado personal en una de sus señas de identidad. La actriz, que mantiene desde hace años una intensa actividad profesional, también presta atención a su alimentación y, en particular, a la primera comida del día. Su desayuno habitual apuesta por una combinación sencilla de alimentos que reúne proteínas, hidratos de carbono y bebidas a base de frutas y verduras.

«Desayuno potente, con huevos y tostadas. Lo acompaño casi siempre de un zumo de verduras y frutas con licuadora o manzanilla», explicaba la intérprete en una entrevista. Una descripción que permite conocer una de las costumbres alimentarias de la actriz, aunque no significa que esta combinación tenga que ser necesariamente adecuada para todas las personas.

Durante mucho tiempo se ha repetido que el desayuno es la comida más importante del día. La realidad, sin embargo, es algo más compleja. No existe una fórmula universal que sirva para todo el mundo y las necesidades nutricionales dependen de factores como la edad, el nivel de actividad física, los horarios o las características de cada persona.

Lo que sí ha ganado protagonismo en los últimos años es la importancia de construir desayunos variados y equilibrados, en los que tengan presencia alimentos que aporten proteínas, fibra, vitaminas, minerales y grasas saludables. El objetivo es comenzar la jornada con una alimentación suficiente y evitar que la primera comida del día quede reducida a productos de escaso valor nutricional.

Los huevos, protagonistas del desayuno

En la propuesta que describe Blanca Suárez, los huevos ocupan un lugar destacado. Se trata de un alimento con un elevado contenido en proteínas y que, además, aporta distintos micronutrientes, entre ellos vitaminas del grupo B, colina y minerales.

Otra de sus ventajas es la variedad de preparaciones posibles. Hervidos, a la plancha, escalfados o en forma de tortilla, los huevos pueden adaptarse a diferentes gustos sin necesidad de complicar demasiado la elaboración del desayuno.

La presencia de proteínas en esta primera comida puede contribuir a aumentar la sensación de saciedad. Esto resulta especialmente interesante frente a desayunos basados casi exclusivamente en productos muy refinados o azucarados, que pueden dejar hambre al poco tiempo.

Durante décadas, cereales, galletas, bollería y otros productos preparados han ocupado un lugar habitual en las mesas de muchas familias. Algunos incluso se han presentado durante años como alternativas saludables por incluir términos como «integral» en sus envases. Sin embargo, no todos los productos que se anuncian como saludables tienen el mismo perfil nutricional, por lo que resulta importante fijarse en su composición.

Las tostadas que forman parte del desayuno de Blanca Suárez aportan la otra gran pieza de esta combinación: los hidratos de carbono. Lejos de tener que eliminarse por sistema, pueden formar parte de una alimentación equilibrada, especialmente cuando se eligen panes integrales o elaborados con harinas menos refinadas.

Frutas y verduras para acompañar

La actriz también explica que suele acompañar los huevos y las tostadas con un zumo elaborado con frutas y verduras. Esta combinación permite introducir diferentes alimentos vegetales en una misma preparación y sumar vitaminas, minerales y otros compuestos presentes de forma natural en frutas y hortalizas.

Entre los ingredientes que suelen utilizarse en este tipo de elaboraciones se encuentran zanahoria, apio, pepino, espinacas, manzana verde o jengibre. Las posibilidades son numerosas y dependen tanto de los gustos personales como de los alimentos disponibles.

No obstante, existe una diferencia importante entre tomar fruta entera y hacerlo en forma de zumo. Al licuarla, especialmente cuando se separa parte de la pulpa, se modifica la estructura del alimento y puede reducirse la cantidad de fibra que se consume. Por ello, dentro de una alimentación saludable, la fruta entera suele ser una opción preferible.

Eso no significa que un zumo casero elaborado con productos frescos deba considerarse necesariamente una mala elección. Puede ser una forma de incorporar vegetales y frutas a la alimentación, siempre teniendo en cuenta que no sustituye por sí solo a una dieta variada.

La manzanilla, una alternativa al café

La otra bebida que menciona Blanca Suárez es la manzanilla. La infusión forma parte de los hábitos cotidianos de muchas personas y puede resultar una alternativa para quienes no quieren comenzar la mañana con café.

Su consumo se asocia tradicionalmente con una sensación reconfortante y con el bienestar digestivo. En cualquier caso, sus propiedades no deben interpretarse como un tratamiento médico ni como una solución específica para problemas de salud.

Más allá de los alimentos concretos que aparecen en el desayuno de la actriz, lo interesante de su rutina está en la combinación de distintos grupos de alimentos. Los huevos aportan proteínas; el pan proporciona hidratos de carbono y energía; mientras que las frutas y verduras permiten incorporar micronutrientes y fibra, especialmente cuando se consumen enteras.

La clave, por tanto, no está tanto en copiar exactamente lo que desayuna una celebridad como en entender qué elementos pueden formar parte de una primera comida equilibrada.

En el caso de Blanca Suárez, su elección se resume en una fórmula sencilla: huevos, tostadas, frutas y verduras, acompañados de una bebida que puede ser un zumo casero o una infusión. Una rutina que la actriz ha compartido públicamente y que refleja una tendencia cada vez más extendida: prestar mayor atención a lo que se consume a primera hora y apostar por desayunos que aporten algo más que un café tomado con prisas.