Alejandro Reyes no se corta al imaginar a Pepe Navarro en su restaurante: «Aquí lo importante es que gaste»

Alejandro Reyes está de celebración. Tras varios años luchando por convertirse en actor, el hijo de Ivonne Reyes ha decidido desarrollar su faceta de empresario y fundar un nuevo negocio en el centro de Madrid. Se trata de un restaurante mexicano llamado Bien Perro que abrirá las puertas el próximo 31 de octubre, pero, mientras termina la cuenta atrás, el joven ha realizado una presentación en el propio local, hasta donde se han desplazado los micrófonos de Europa Press.

Visiblemente ilusionado, Alejandro ha contado que trabajará como camarero, que atenderá a los clientes y que, incluso, se meterá en la cocina cuando sea necesario. Pero no solo eso. Y es que ha aprovechado su intervención con la agencia citada para dejar más que claro que las puertas del local están abiertas para todo el mundo. Incluido para Pepe Navarro. «Si viene, es un cliente más. Aquí que venga a gastar todo el mundo. Lo importante es que gaste. […] Bien Perro es una marca donde todo el mundo está invitado», decía entre risas. Unas palabras que han dejado más que claro que, por encima de las polémicas familiares, se encuentra conseguir unos buenos beneficios para su negocio. Tanto es así que ha confesado que su intención en un futuro es seguir abriendo franquicias y que la marca siga creciendo.

La estrategia con la que pretende conquistar a sus clientes son los precios de sus platos y de las bebidas. De hecho, ha desvelado que una cerveza costará 2,50€ y que está seguro de que eso llamará la atención de muchos vecinos. «En Madrid, hay muy pocos sitios con ese precio. Además, la comida también será barata y de buena calidad», explicaba.

Por otro lado, Alejandro también ha confesado que, a pesar de la fama de sus padres, este hito en su carrera lo ha conseguido con su propio esfuerzo y sacrificio y que, por eso, no se considera un nepo baby . «A mí no me ayudan, yo me lo he currado. A mí me han enseñado a hacer eso, currar y ya está, y no pasa nada, currar porque al final yo es lo que digo, un actor curra de todo y trabaja en Zara, trabaja en un bar, trabaja en un tal, trabaja en no sé dónde… Y es así. La vida es así, no pasa nada y, ‘si eres hijo de’, y tienes una ayuda, pues aprovéchala también», concluía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivonne Reyes l Comunicadora & Artista (@ivonnereyest)

Alejandro también ha aprovechado sus declaraciones para deshacerse en halagos hacia su madre, Ivonne Reyes, quien hace unos meses sufrió una grave lesión en Supervivientes 2026. Ha desvelado que ahora está con rehabilitación y que, aunque fue un gran susto, lo cierto es que la considera una de las personas más fuertes y resilientes del mundo. «Ella me ha enseñado que si te caes una, te levantas 51… Me ha enseñado que hay que intentar ser lo mejor en todo», concluía.