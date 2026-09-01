El documento que prueba que la Policía alertó de «riesgo extremo» de entradas a nado un día antes de la invasión de Ceuta

Un documento policial fechado el 29 de julio de 2026 alertó de un riesgo concreto de entradas irregulares en Ceuta y Melilla para el día siguiente, con las entradas a nado como escenario de «probabilidad alta» y «riesgo extremo» de acciones coordinadas sobre la valla. La nota que desvela OKDIARIO fue elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) a través de su grupo de Fuentes Abiertas (ONIF).

Entra en la polémica sobre los avisos previos a la entrada masiva registrada en Ceuta el 30 de julio y contrasta con la afirmación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que no hubo «ningún informe» ni «ningún aviso» del CNI que anticipara una situación semejante.

La nota, identificada con la referencia «TIFA-3136», lleva fecha de 29 de julio y tiene como asunto «ALERTA RIESGO SOBRE ENTRADAS EN CEUTA Y MELILLA».

El documento señala expresamente que el CENIF había obtenido información sobre «un riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, previsto para el día 30 de julio 2026».

No se trata, por tanto, de una valoración elaborada después de los acontecimientos. La advertencia está fechada un día antes de la crisis y establece una previsión de escenarios a partir de información obtenida en fuentes abiertas y redes sociales.

El documento relaciona esa información con las consecuencias que podían derivarse de la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio, y con el precedente existente antes de la celebración del Día del Trono de Marruecos de 2018.

La resolución del Supremo, según consta en la propia documentación judicial, falla sobre las interceptaciones de inmigrantes que acceden a nado a Ceuta y Melilla y la aplicación del régimen especial de rechazo en frontera. Los jueces dicen que no valen medios como drones o cámaras de calor como elementos sustitutivos de una frontera física y, por tanto, no se puede replicar el modelo de devolución en caliente o rechazo en frontera.

La nota policial que ahora sale a la luz ya planteaba tres escenarios. El primero, «Entradas a nado», aparece con una probabilidad «Alta» y un riesgo «Bajo-Medio». El segundo, «Entradas a nado + Salto a la valla», figura con probabilidad «Media» y riesgo «Medio-Alto».

El tercer escenario resulta especialmente significativo: «Entradas a nado + Salto a la valla de forma coordinada». Los autores le atribuyen una probabilidad «Media-Baja», pero elevan el nivel de riesgo hasta «Extremo».

Extracto de la nota informativa del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF).

La existencia de este documento introduce un elemento nuevo en la discusión sobre qué información manejaron las autoridades españolas antes del 30 de julio. La nota —cuyo contenido fue adelantado por El Independiente— no contiene una estimación del número de personas que podían intentar acceder a Ceuta ni afirma que fuera a producirse necesariamente una entrada masiva de la magnitud que finalmente se registró.

Marlaska ha sostenido, precisamente, que no existió una alerta de esas características desde unidades de inteligencia. Sin embargo, la Policía Nacional sí levantó la voz.

El ministro dijo que, de haber existido un aviso sobre una situación similar a la de 2021, cuando unas 10.000 personas entraron en Ceuta, la información habría llegado «a las más altas instancias». También ha asegurado que, de haber tenido conocimiento de una situación de esa naturaleza, se habría convocado «una reunión absolutamente de emergencia» para adoptar medidas preventivas.

Robles contradice esa versión

La polémica se ha intensificado después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuviera en el Congreso que los servicios de inteligencia sí habían detectado información previa. El 25 de agosto ha afirmado que «el día 29 esos funcionarios que están allí» trasladaron a la Delegación del Gobierno «esa convocatoria para el día siguiente para poder entrar a nado».

Robles ha defendido además que el funcionamiento de los servicios de inteligencia no puede reducirse a la existencia de un informe escrito. «Si hay informes, si no hay informes… Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos», ha declarado.

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha ofrecido, sin embargo, una versión distinta. En respuesta a Robles, ha asegurado que «no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio». La institución ha precisado que lo que recibió desde finales de julio fueron «los datos diarios sobre el aumento de entradas por vía marítima».

La Delegación también ha sostenido que ninguno de esos reportes permitía prever lo ocurrido el 30 de julio y ha recordado que el CNI dispone de sus propios canales de comunicación. Esa respuesta ha abierto una cuestión que el nuevo documento no resuelve por sí solo: quién recibió la TIFA-3136, cuándo la recibió y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.

La secuencia ha dejado así un escenario proceloso: una alerta policial fechada antes de los hechos, una ministra de Defensa que sostiene que los servicios de inteligencia trasladaron información el día 29, un ministro del Interior que niega que existiera un aviso de la magnitud de lo sucedido y una Delegación del Gobierno que asegura no haber recibido una advertencia capaz de anticiparlo.

La pieza que falta para cerrar el puzzle no está en la predicción, sino en el recorrido del documento. La TIFA-3136 ya permite fijar una fecha y un contenido: el 29 de julio existía una evaluación que contemplaba entradas a nado al día siguiente. Ahora queda por determinar quién la tuvo sobre la mesa y qué hizo con ella antes de que Ceuta afrontara la crisis del 30 de julio.