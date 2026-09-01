El Gobierno dice que aún es «imposible» conocer el número de menas en Ceuta un mes después de la invasión

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que es «imposible» conocer el número de menores extranjeros no acompañados (menas) en Ceuta un mes después de la invasión del pasado 30 de julio. La razón que ha dado el Ejecutivo es que no todos están filiados y, hasta entonces, no se puede saber la cifra concreta. Así lo ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

El político socialista ha asegurado que, actualmente, «en el sistema de protección están filiados 1.612 menores». Sin embargo, ha añadido que «dentro de dos horas serán más». En otras palabras, la cifra no es definitiva y es previsible que crezca, pese a que ha pasado ya más de un mes desde que se inició la crisis migratoria.

De esas filiaciones, «1.129 se han producido después del 30 y 31 de julio», ha indicado Torres. Es decir, que antes de la invasión, Ceuta apenas tenía filiados a 500 menores extranjeros no acompañados.

«Cuántos quedan que no sean filiados, eso es imposible darlo», ha reconocido el político socialista. Y es que, como ha detallado, no es posible saber la cifra hasta que los menas hayan sido registrados en el sistema de protección.

Baile de cifra de menas

Es más, el Gobierno ha ofrecido un baile de cifras respecto al número de menores que se encuentran en Ceuta. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, tras su reunión de la semana pasada con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, detalló que el número de identificados por las autoridades «estaría ligeramente por encima de los 2.900».

Más tarde, desde el Ejecutivo explicaron que el dato respondía a un error a la hora de realizar los registros informáticos. El Gobierno informó a Europa Press que los funcionarios habían depurado el listado y que la cifra había quedado reducida a «en torno a 1.500» menores. Un dato que, en este caso, sí coincide con el que ofreció Fernando Grande-Marlaska en su comparecencia de este viernes en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis por parte de su Ministerio del Interior.

Sin embargo, el propio presidente del Gobierno aseguró este lunes en una entrevista en Cadena SER que el número de filiados era de 1.200. En ese mismo día, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dijo que eran 2.700. Una cifra que este martes Torres ha situado en 1.612.

Es más, la semana pasada desde Moncloa reconocían que «no sabían» cuántos inmigrantes ilegales se encuentran actualmente en Ceuta tras la invasión del pasado 30 de julio.

Fuentes del Ejecutivo, además, admitieron que «hay personas escondidas» de las autoridades y que se hace difícil conocer la cantidad de extranjeros que aún permanecen en territorio español porque existe «movilidad dentro de la ciudad autónoma».