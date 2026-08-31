El Gobierno de Pedro Sánchez ha agotado el plazo del pacto con Marruecos para informar sobre los menores extranjeros no acompañados (menas) que quiere devolver en un momento en el que, desde el Ejecutivo, no se tiene una cifra exacta de cuántos hay. Y es que los ministros se han contradicho unos a otros sobre el número de menores filiados, es decir, los que las autoridades han podido registrar de entre todos los que hay. Primero, el vicepresidente Carlos Cuerpo aseguró que había en torno a 2.900 menores en la ciudad autónoma. Después, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que sólo había 1.500 filiados.

España y Marruecos suscribieron en 2007 un acuerdo para «la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado». El texto reconocía la necesidad de «solucionar el problema de los menores de edad marroquíes no acompañados en el territorio de España», así como la «prevención de riesgos para dichos menores».

El acuerdo fue suscrito por el ministro socialista de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El texto establece un «diálogo permanente» y un «intercambio de datos e información» para prevenir la «emigración de los menores» y asegurar «su protección y su retorno».

Entre las medidas de protección a las que se comprometen el Gobierno de España y el de Marruecos. El Ejecutivo español se compromete a proporcionar a las autoridades competentes del reino alauí «toda la información pertinente en relación con la situación de los menores objeto de las medidas de protección».

Para ello, se establece un «plazo de un mes a partir de la fecha de entrada ilegal del menor en territorio español». Es decir, que la fecha límite que se impusieron ambos países se agota este domingo, 30 de agosto.

La labor de Marruecos, en 3 meses

Posteriormente, está previsto que las autoridades marroquíes identifiquen al menor y a su familia y expidan su documentación para demostrar su nacionalidad. Para ello, los funcionarios del reino alauí tienen un «plazo de tres meses a partir de la entrega de la documentación y/o información sobre el menor por parte de las autoridades competentes españolas».

El acuerdo hispano-marroquí incluye también una serie de condiciones para indicar que el retorno se haga cumpliendo con las leyes españolas, el derecho internacional y el Convenio sobre los Derechos del Niño. Además, se establece la colaboración entre ambos países para el retorno y para un «dispositivo de acogida dotado con recursos materiales y humanos cualificados, tanto públicos como privados».

Sin embargo, en estas cuatro semanas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido incapaz de saber cuál es el número exacto de menas que han llegado a Ceuta después de la invasión del pasado 30 de julio, cuando entraron en la ciudad autónoma casi 80.000 extranjeros desde Marruecos a través del espigón de El Tarajal.

Cifra variable de menores

En la intervención de Marlaska en la Comisión de Interior en el Congreso, el ministro aseguró que la Policía Nacional «ha localizado, identificado y puesto a disposición de las autoridades competentes de la tutela, el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, a un número de 1.500 menores de edad». «Los niños, las niñas y los adolescentes no acompañados siempre han constituido una prioridad para este Gobierno y su atención, sin duda alguna, exige una respuesta del Estado», ha asegurado el también juez de profesión.

Esta cifra, sin embargo, choca con el dato que ofreció el lunes Carlos Cuerpo tras su reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El vicepresidente detalló que el dato de menores que han sido filiados, es decir, que han sido identificados, en este caso, por las autoridades, «estaría ligeramente por encima de los 2.900».

Más tarde, desde el Ejecutivo explicaron que el dato respondía a un error a la hora de realizar los registros informáticos. El Gobierno informó a Europa Press que los funcionarios habían depurado el listado y que la cifra había quedado reducida a «en torno a 1.500» menores. Un dato que, en este caso, sí coincide con el que ofreció Marlaska.

En cualquier caso, el número no es aún definitivo. El propio Gobierno admitió que desconocía la cantidad de inmigrantes que entraron en el territorio extrapeninsular y que permanecen allí desde el 30 de julio. «Ahora estamos en una fase en la que no podemos contar a las personas que hay hasta que no tengamos registradas», sostienen desde Moncloa. «No lo sabemos, ni nosotros ni el Gobierno de Ceuta», aclararon fuentes del Ejecutivo.

Es más, desde Moncloa reconocían que «hay personas escondidas» de las autoridades, así como «movilidad dentro de la ciudad», lo que, según Moncloa, «dificulta saber a ojo de buen cubero cuántos hay». Por tanto, esa situación retrasa el proceso de regreso de los menores marroquíes que se encuentran en Ceuta desde la invasión del pasado 30 de julio y perpetúa la crisis en la ciudad autónoma.