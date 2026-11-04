Todo sobre Carlos Cuerpo: su edad, qué estudió, dónde ha trabajado y todo sobre el vicepresidente del Gobierno

Carlos Cuerpo suma una nueva responsabilidad. El vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa asumirá de forma transitoria el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente, según ha anunciado este miércoles Pedro Sánchez. Economista de formación y con una larga trayectoria en la Administración pública y en organismos europeos, Cuerpo se ha convertido en una de las figuras clave del Ejecutivo a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Carlos Cuerpo asume el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles 4 de noviembre, en una comparecencia institucional desde el Palacio de La Moncloa, que Carlos Cuerpo se hará cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Lo hará de forma provisional, hasta el nombramiento del nuevo Gobierno que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre, y compaginará esta tarea con sus responsabilidades como vicepresidente primero y ministro de Economía.

El relevo se produce después de que Óscar Puente anunciara este martes su dimisión, tras comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas. Según ha precisado el Ministerio de Economía, no se trata de un nombramiento de Cuerpo como ministro de Transportes, sino de una delegación temporal de las funciones de esa cartera. De esta forma, el vicepresidente primero asume en plena recta final de la legislatura uno de los departamentos más sensibles del Gobierno, con la investigación del accidente en marcha y la alta velocidad entre Madrid y Andalucía todavía suspendida.

¿Quién es Carlos Cuerpo y de dónde es?

Carlos Cuerpo Caballero nació en Badajoz el 26 de septiembre de 1980, por lo que tiene 46 años. Sus padres eran profesores de enseñanza secundaria y, cuando él tenía 9 años, aprobaron una oposición del Ministerio de Educación para enseñar español a los hijos de emigrantes españoles y se trasladaron con la familia a Suiza, donde vivieron cinco años. Él mismo ha contado que aquel cambio fue «un poco shock», pero que esos años le marcaron profundamente.

A su regreso a España estudió BUP y COU en el colegio de los Maristas de Badajoz, y sigue muy vinculado a Valle de la Serena, el pueblo pacense de su familia, donde suele pasar las vacaciones. Su etapa en Suiza le dio una gran soltura con los idiomas: habla inglés y francés, y en 2024 llamó la atención al pronunciar parte de un discurso en japonés durante un foro empresarial en Tokio.

Su perfil es más técnico que político. No milita en ningún partido, tampoco en el PSOE, y se le considera un independiente que ha ganado peso en el Gobierno por su experiencia en la gestión económica. Fue nombrado vicepresidente primero en marzo de 2026, en la remodelación del Ejecutivo que siguió a la salida de María Jesús Montero, que dejó el Gobierno para ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. En aquel cambio, Pedro Sánchez nombró a Arcadi España nuevo ministro de Hacienda.

Su vida personal: pareja e hija

En el plano personal, Carlos Cuerpo tiene una hija de un matrimonio anterior. Está divorciado desde 2023 y mantiene una relación con Marta Morano, economista y funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Seguridad Social, que desde enero de 2024 es directora general de la Seguridad Social. Según ha contado la pareja, se conocieron cuando ambos trabajaban en la AIReF, con la que compartían su afición por el deporte.

¿Qué estudió Carlos Cuerpo?

Carlos Cuerpo tiene una sólida formación académica en economía:

Licenciatura en Economía por la Universidad de Extremadura (2003), con especialidad en macroeconomía.

por la Universidad de Extremadura (2003), con especialidad en macroeconomía. Máster en Economía por la London School of Economics (2004), con especialidad en economía monetaria.

por la London School of Economics (2004), con especialidad en economía monetaria. Doctorado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis defendida en 2017.

Además, en 2008 ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, considerado la élite del funcionariado económico. También ha impartido clases en la Universidad de Extremadura, el Centro de Estudios Económicos y Comerciales (ICEX-CECO), la London School of Economics y la Universidad George Washington.

La polémica por su tesis doctoral

Su tesis doctoral, titulada Análisis y pronóstico macroeconómico: una investigación empírica, ha estado en el centro de la polémica tras una investigación de OKDIARIO. Este periódico reveló el 31 de marzo de 2026 que Cuerpo autoplagió 28 páginas de un artículo que había publicado cinco años antes junto a su directora de tesis, sin citarlo en ninguna de las 112 páginas del trabajo.

OKDIARIO publicó también que dos de los cinco miembros del tribunal que evaluó la tesis, calificada con sobresaliente, aparecían en sus agradecimientos. Varios profesores de Economía consultados por este periódico señalaron que lo mínimo habría sido citar sus propios trabajos previos.

¿Dónde ha trabajado Carlos Cuerpo?

La trayectoria de Carlos Cuerpo es la de un técnico de alto nivel que ha pasado por instituciones clave tanto españolas como europeas, sobre todo en el ámbito del análisis macroeconómico y la gestión financiera. Estos son los principales cargos que ha ocupado:

Responsable del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (desde noviembre de 2026), de forma transitoria tras la dimisión de Óscar Puente.

(desde noviembre de 2026), de forma transitoria tras la dimisión de Óscar Puente. Vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa (desde marzo de 2026).

(desde marzo de 2026). Ministro de Economía, Comercio y Empresa (desde el 29 de diciembre de 2023), en sustitución de Nadia Calviño.

(desde el 29 de diciembre de 2023), en sustitución de Nadia Calviño. Secretario general del Tesoro y Financiación Internacional (agosto de 2021 – diciembre de 2023).

(agosto de 2021 – diciembre de 2023). Director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (febrero de 2020 – agosto de 2021). Durante la pandemia formó parte del grupo de expertos que asesoró al Gobierno en el diseño de la desescalada.

del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (febrero de 2020 – agosto de 2021). Durante la pandemia formó parte del grupo de expertos que asesoró al Gobierno en el diseño de la desescalada. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) : subdirector general de Endeudamiento Público (2014-2016) y director de la División de Análisis Económico (2016-2020).

: subdirector general de Endeudamiento Público (2014-2016) y director de la División de Análisis Económico (2016-2020). Comisión Europea (2011-2014): analista económico en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, en Bruselas.

(2011-2014): analista económico en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, en Bruselas. Ministerio de Economía y Competitividad (2008-2011): analista en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional.

A lo largo de su carrera ha representado además a España en foros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el G20 y el Eurogrupo. Ahora, con la cartera de Transportes en sus manos y las elecciones generales a la vuelta de la esquina, Cuerpo afronta una de las etapas de mayor responsabilidad de su carrera como número dos del Gobierno de Pedro Sánchez.