La tesis del nuevo vicepresidente de Sánchez, Carlos Cuerpo, no cuenta con un marco teórico previo, algo que, según varios profesores universitarios con largo recorrido académico consultados por OKDIARIO, «debe ser el primer capítulo» en este tipo de escritos. Es decir, el ministro de Economía omitió en su estudio un apartado fundamental, un elemento que se suma al autoplagio expuesto por este periódico.

Varias voces autorizadas y con sobrada experiencia en el mundo académico y económico han asegurado que el doctorado de Cuerpo contiene elementos que no son usuales. Por ejemplo, el nuevo vicepresidente presentó «cada capítulo como un artículo independiente, pero posteriormente la tesis se defendió por la otra vía, la tradicional».

Es decir, el economista extremeño no hizo una tesis por compilación (a saber, una recopilación de publicaciones suyas previas), pero sí presenta una estructura similar sin detallarlo. «De hecho, se ve una bibliografía para cada capítulo, no una continua presentada al final», dicen con sorpresa los profesionales consultados.

«Me parece extraño que, a simple vista, los apartados den la apariencia de artículos algo inconexos pero ya publicados. Esto es algo que debería aparecer en la presentación del trabajo o en las indicaciones de la propia Escuela de Doctorado», advierten otros profesores universitarios con amplia experiencia como tutores de tesis económicas.

En cuanto a la extensión del contenido, los académicos coinciden en que lo usual es que sea más amplia. Por un lado, uno de los profesionales preguntados asegura que «la extensión de la tesis no es tan relevante», aunque admite que «en España suele ser habitual un texto más largo».

Por otro, otro académico considera que «es llamativa la extensión de la tesis, de apenas 112 páginas». Este asegura que «el mínimo que se pide son cuatro artículos científicos, de unas 30 páginas cada uno, al menos». «Apenas presenta un análisis econométrico entre unas cuantas variables, algo muy exiguo para una tesis doctoral», lamenta.

Lo que falta en la tesis de Cuerpo

Sin embargo, uno de los elementos que más destaca en la tesis de Cuerpo es la ausencia de un marco teórico. Así lo advierte uno de los profesionales: «No cuenta con un marco teórico previo, el cual debe ser el primer capítulo de cualquier tesis».

Es decir, el trabajo del ahora vicepresidente del Gobierno carece de uno de los elementos más básicos de este tipo de trabajos, algo que se suma al resto de extrañezas detalladas anteriormente.

En cuanto al autoplagio, los profesionales lo tienen claro. «Lo mínimo hubiera sido citar de forma inapelable sus propios trabajos previos», asegura uno de ellos.

«Esta circunstancia de acoger un trabajo previo del propio autor sin ninguna cita o referencia la considero altamente irregular», opina otro. «Tal vez cabría una justificación, bien expresada y repetida con insistencia, que dejara clara la pertinencia de su inclusión en la tesis», asegura.

En definitiva, nada cuadra para aquellos que trabajan con tesis como la del vicepresidente. Y es que los profesionales dedicados a revisar y tutorizar este tipo de trabajos se extrañan al analizar este caso.