Carlos Cuerpo autoplagió en su tesis 28 páginas de un artículo que ya había publicado 5 años antes

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, autoplagió en su tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid 28 páginas de un artículo que ya había publicado en un documento de Funcas cinco años antes.

Se da la circunstancia de que Cuerpo no cita en ningún momento de la tesis doctoral -defendida en 2017- el artículo fusilado que publicó inicialmente a través de Funcas en 2012 junto a Pilar Poncela, la directora precisamente del trabajo de postgrado. De esta manera, Cuerpo incumple el código ético de la Universidad Autónoma de Madrid.

En concreto, Carlos Cuerpo presentó en junio de 2017 la tesis titulada Análisis y pronóstico macroeconómico: una investigación empírica (Macroeconomic analysis and forecasting: an empirical investigation) en el Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM. Un trabajo que tiene acceso abierto (ver aquí) y que versa sobre los desequilibrios y choques macroeconómicos.

Esta tesis, de 112 páginas incluyendo agradecimientos, resumen, gráficos y referencias bibliográficas, tiene cuatro capítulos. Es el tercero de ellos, que se titula Pronóstico a lo largo del ciclo económico (Forecasting along the business cycle), donde Cuerpo reproduce como si fuera contenido original toda una serie de textos, epígrafes, gráficos y fórmulas a lo largo de 28 páginas, que son prácticamente idénticas al contenido de ese artículo que él mismo firmó junto a Poncela para la edición de Documentos de Trabajo de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), año 2012.

Ese artículo -accesible en la página web de Funcas- se denomina Pronóstico económico con modelos multivariantes a lo largo del ciclo económico (Economic Forecasting with multivariate modelos along the business cycle), un título muy similar al del citado capítulo tercero de la tesis. Funcas es un think tank dedicado a la investigación económica y social y a su divulgación, formando parte de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

La tesis de 2017, en su conjunto, amplía el artículo de 2012, llevando el período muestral de «2010Q4» hasta «2016Q4», añade el análisis del período post-crisis e incorpora los modelos VAR y BVAR como elementos comparativos adicionales. Sin embargo, más allá de esta actualización, el contenido esencial de la investigación es el mismo, calcado al artículo ya publicado en 2012.

Por ejemplo, como reproduce aquí OKDIARIO, la página 6 del citado artículo aparece fusilada completamente por Carlos Cuerpo en la página 57 de la tesis doctoral que defendió cinco años después. En ningún momento, el actual vicepresidente primero del Gobierno referencia en la tesis que esos párrafos plagiados están extraídos del artículo de 2012 firmado junto a Poncela, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid.

La página 6 del artículo de Cuerpo de 2012 aparece fusilada sin cita en la página 57 de la tesis.

Cuerpo no cita explícitamente en sus 112 páginas de la tesis doctoral (ni en el texto, ni como nota al pie, ni en la bibliografía) el artículo de 2012 como fuente de los pasajes reproducidos, cometiendo así autoplagio y faltando a las normas de transparencia académica habituales, incluido el propio código ético de la Universidad Autónoma de Madrid.

Este código ético señala en su apartado sobre «autoría y honestidad» que «se deben evitar prácticas dirigidas a la mejora artificial del curriculum vitae, como la doble publicación y el autoplagio».

«Reciclaje de texto»

Por su parte, las directrices del Comité de Ética de la Publicación (COPE, por sus siglas en inglés) consideran el autoplagio, también denominado «reciclaje de texto» o publicación redundante, como una «violación de la integridad científica cuando se reutiliza material propio sin citar adecuadamente la fuente original».

Asimismo, la plataforma Turnitin clasifica explícitamente el autoplagio como un tipo de plagio. «El autoplagio se produce cuando un escritor reutiliza su propio trabajo o datos anteriores en un nuevo texto sin que el lector lo sepa», indica.

Como explica la investigadora Elizabeth Wager en la publicación ¿Por qué la publicación redundante es un problema? (2015), «aquí la cuestión no es sólo identificar al autor (que es el mismo), sino también identificar que una porción mayor o menor del texto proviene de una producción preexistente y, por lo tanto, no es parte de la nueva producción. Entonces, ¿cómo podemos medir el nuevo esfuerzo realizado y la contribución de nuevos conceptos e ideas? ¿Es normal que una persona sea recompensada, o incluso remunerada, varias veces por un mismo trabajo?», subraya Wager.

Como publicó OKDIARIO en exclusiva en septiembre de 2018, el líder del PSOE y jefe de Cuerpo en el Gobierno, Pedro Sánchez, autoplagió en su tesis doctoral de 2012 dos artículos científicos escritos con el profesor Juan Padilla Fernández-Vega que luego fueron fusilados en su investigación final.

De igual manera, como hizo Carlos Cuerpo (licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003 y Máster en Economía por la London School of Economics en 2004), Sánchez en ningún momento citó tales artículos a lo largo de las 324 páginas de su tesis. En este precedente, para más inri, el profesor Padilla incluso formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de postgrado del hoy jefe del Ejecutivo, otorgándole un «apto cum laude».