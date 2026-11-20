Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a pronunciarse sin rodeos sobre uno de los asuntos más delicados de la política exterior española, que son las relaciones con Marruecos y la seguridad de Ceuta y Melilla. El escritor y académico de la Real Academia Española considera que España podría tener serias dificultades para defender ambas ciudades si se produjera una crisis de mayor gravedad con el país vecino. «Si hubiese una crisis de verdad, Ceuta y Melilla se darían por liquidadas». Sus palabras han reabierto una discusión que va mucho más allá de una polémica política, que habla de la protección de las fronteras españolas en el norte de África.

Qué ha dicho Pérez-Reverte sobre Marruecos

El escritor abordó esta cuestión durante su visita a El Hormiguero, el programa presentado por Pablo Motos, donde acudió para presentar su nueva novela, La hipótesis más peligrosa. Durante la conversación, la situación de Marruecos y los acontecimientos recientes en Ceuta sirvieron para plantear un escenario hipotético de conflicto entre ambos países.

Pérez-Reverte expresó su preocupación por la capacidad diplomática, política y militar de España para responder ante una situación de máxima tensión. En su análisis, Marruecos constituye un potencial adversario estratégico y conoce las debilidades internas españolas. No obstante, sus afirmaciones representan una valoración personal sobre un posible escenario futuro, no una constatación de que exista actualmente una amenaza militar inminente. ￼

La crisis de Ceuta vuelve a poner el foco en la seguridad de España

Las declaraciones del escritor llegan después de los acontecimientos del 30 y 31 de julio de 2026, cuando Ceuta vivió una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos. El episodio provocó una importante movilización de los servicios de seguridad y reabrió las dudas sobre la capacidad de respuesta ante situaciones de presión fronteriza.

¿Están Ceuta y Melilla protegidas por la OTAN?

Una de las cuestiones más importantes de este debate es el papel que tendría la Alianza Atlántica ante una hipotética agresión. España pertenece a la OTAN desde 1982 y es miembro de pleno derecho desde 1986, pero existe una particularidad geográfica que afecta a las dos ciudades autónomas.

El artículo 6 del Tratado de Washington delimita el ámbito territorial de aplicación de la defensa colectiva del artículo 5 y no incluye expresamente a Ceuta y Melilla. Esto no significa que la OTAN no pudiera intervenir políticamente, pero tampoco garantiza una respuesta militar automática. El artículo 4 permite solicitar consultas cuando la seguridad o la integridad territorial de un país aliado se encuentran amenazadas. ￼

Además, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea contempla una cláusula de asistencia mutua entre los Estados miembros en caso de agresión armada contra el territorio de uno de ellos.

La respuesta del Gobierno y la posición de Defensa

Frente a las dudas planteadas por Pérez-Reverte, el Ministerio de Defensa ha mantenido públicamente que ambas ciudades forman parte de España y que su protección constituye una responsabilidad nacional. La ministra Margarita Robles afirmó durante una visita a Ceuta en agosto. «Ni a Ceuta ni a Melilla se les toca; cualquier agresión a Ceuta y a Melilla es a España en su conjunto».

Las palabras de Pérez-Reverte vuelven así a poner sobre la mesa un debate estratégico, en cómo garantizar la seguridad de las dos ciudades españolas situadas en el norte de África ante un escenario de tensión con Marruecos.