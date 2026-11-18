Arturo Pérez-Reverte nunca ha tenido ningún reparo en denunciar aquello que considera injusto o con lo que no está de acuerdo, siempre desde el respeto y con la elegancia que le caracteriza. El reputado escritor, que antaño fue taurino, ya no disfruta con el toreo, aunque hace unos días aseguró en su cuenta de X que siempre le gusta ver el toro de Osborne cuando conduce.

El toro representa la historia y la tradición de España. Nuestras carreteras cuentan todavía con varios monumentos a este majestuoso animal, un hecho que molesta a algunos, que están intentando por todos los medios que desaparezcan. En alguna ocasión, hasta han sido vandalizados.

El periodista murciano aprovechó para hacer una foto al toro y al logo del Tío Pepe apostados junto a la carretera, sobre el mensaje: «Me gusta encontrar esto cuando conduzco. Todavía quedan algunos, para arrancar una sonrisa a la memoria. No en todas partes los miserables y los tontos consiguieron quitarlos».

El arte que no conseguirán matar

Pérez-Reverte respondió, en 2019, a un tuit que reprochaba su afición taurina, confesando que «hace muchos años que no piso una plaza ni defiendo las corridas de toros, aunque es cierto que no las ataco. Simplemente, ya no me gustan».

El que fuera reportero de guerra en sus primeros años como profesional, a pesar de no seguir actualmente las corridas de toros, se opone rotundamente a aquellos que quieren acabar con un trozo de la cultura española. En Cataluña, de hecho, las políticas animalistas de la izquierda independentista prohibieron los toros en 2010, si bien el Tribunal Constitucional anuló dicho veto en 2016. A pesar de ello, no han vuelto debido a la falta de apuesta de los empresarios y del rechazo de muchos ayuntamientos catalanes.

En los últimos dos años, maestros como Morante de la Puebla, principalmente, y Andrés Roca Rey, en menor medida, han vuelto a revivir una afición que pendía de un hilo y han acercado a los más jóvenes a la tauromaquia. Cadenas autonómicas como Telemadrid o Canal Sur también han jugado un papel fundamental para que el toreo siga vigente como lo ha estado siempre.