Activistas propalestinos vandalizan el toro de Osborne de Mallorca

El toro de Osborne de Mallorca ha vuelto a ser vandalizado, ésta vez a manos de activistas propalestinos que han pintarrajeado esta tradicional figura de la isla situada entre los municipios de Algaida y Montuïri. El toro, símbolo identitario de la cultura española, ha amanecido con los colores de la bandera de Palestina.

Este acto vandálico ha sido tildado por el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Algaida, Miguel Martínez, de «atentado contra nuestra cultura, nuestra historia y nuestros símbolos».

El dirigente conservador ha manifestado que «no van a permitir que unos pocos radicales utilicen el vandalismo como herramienta política, mancillando un emblema que pertenece a todos los españoles».

El edil de Vox ha informado de que exigirá al equipo de gobierno municipal y a las autoridades competentes que se actúe con firmeza y se proteja el toro de Osborne: «basta ya de impunidad. Exigimos que se investiguen estos hechos, se identifique a los responsables y caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Defender nuestro patrimonio no es una opción, es una obligación», ha afirmado Martínez.

Por último, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Algaida ha reiterado el compromiso de su partido con la protección y puesta en valor del Toro de Osborne como parte inseparable de la identidad cultural española: «mientras otros intentan destruir lo que somos, Vox seguirá defendiendo sin complejos nuestros símbolos, nuestra historia y nuestras tradiciones. El Toro de Osborne no se toca.»

Cabe recordar que la silueta del toro de Osborne de Mallorca es un elemento está protegido desde 1994, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley que en la práctica significa el reconocimiento de esta silueta taurina como Patrimonio Cultural y Artístico de los Pueblos de España. En esta proposición sobre el toro de Osborne se recomendaba a las administraciones públicas que garanticen su permanencia en las carreteras españolas en el marco de la Legislación de Conservación del Patrimonio Cultural y Artístico de los pueblos de España.

Los turismofóbicos ya vandalizaron el toro de Osborne de Algaida

No es la primera vez que el toro de Osborne de Mallorca aparece con pintadas vandálicas. La silueta ha sido objeto en los últimos años de grafitis con mensajes reivindicativos por parte de sectores independentistas y de la izquierda radical.

El pasado mes de febrero, la cuenta de Instagram Sos Residents publicó una imagen en la que se ve al tradicional toro de Osborne de Algaida con un claro mensaje: «Extranjeros ricos compradores de propiedades, id al infierno».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ÉS BEN HORA D’ATURAR (@sos_residents)

Desde la cuenta celebraron la pintada y señalaron que el acto vandálico fue una «grata sorpresa» ya que se «estropea un símbolo de la españolización» como es el toro de Osborne con un mensaje «anticolonialista».