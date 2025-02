Vuelven las pintadas contra los extranjeros que compran casas en Mallorca: «Iros al infierno»

Mallorca ha amanecido con nuevas pintadas en contra de los turistas extranjeros que compran casas en el archipiélago balear y el efecto negativo que esto produce en el precio de la vivienda. La cuenta de Instagram Sos Residents ha publicado una imagen en la que se ve al tradicional toro de Osborne, situado entre los municipios de Algaida y Montuïri, con un claro mensaje: «Extranjeros ricos compradores de propiedades, id al infierno».

Desde la cuenta celebran la pintada señalan que el acto vandálico ha sido una «grata sorpresa» ya que se «estropea un símbolo de la españolización» como es el toro de Osborne con un mensaje «anticolonialista». La publicación ya cuenta con más de 1.400 ‘me gusta’ y comentarios a favor.

Cabe recordar que la silueta del toro de Osborne de Mallorca es un elemento está protegido desde 1994, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley que en la práctica significa el reconocimiento de esta silueta taurina como Patrimonio Cultural y Artístico de los Pueblos de España. En esta proposición sobre el toro de Osborne se recomendaba a las administraciones públicas que garanticen su permanencia en las carreteras españolas en el marco de la Legislación de Conservación del Patrimonio Cultural y Artístico de los pueblos de España.

No es la primera vez que el toro de Osborne de Mallorca aparece con pintadas vandálicas. La silueta ha sido objeto en los últimos años de grafitis con mensajes reivindicativos por parte de sectores independentistas y de la izquierda radical.

Ahora la silueta ha aparecido pintada otra vez, ésta vez con un mensaje en contra de la compra de casas y segundas residencias en Baleares por parte de extranjeros, un hecho que provoca el aumento de los precios de las viviendas en las Islas.

No es la primera vez que aparecen mensajes en Mallorca en contra de los turistas extranjeros. La izquierda turismofóbica balear colocó hace dos veranos carteles en las playas de la localidad mallorquina de Manacor, que indicaban en inglés que el baño está prohibido o no recomendado y en catalán, que no hay ningún peligro.

La entidad anticapitalista Manacor Caterva informó de que se realizó una pega de carteles que «dejan muy claro el mensaje, que es que las calas de la Islas han sido expropiadas por el turismo».