Así ha sido el homenaje a Ceuta en Las Ventas con Morante en el ruedo durante la Corrida de la Hispanidad

Ceuta ha tenido este lunes 12 de octubre su sitio en la madrileña plaza de toros de Las Ventas. Su bandera, sus colores y su himno han acompañado la Corrida de la Hispanidad, que ha dedicado el cierre de la temporada madrileña a la ciudad autónoma. El homenaje ha coincidido con el regreso de Morante de la Puebla al ruedo donde, justo un año antes, se cortó la coleta.

Tras el paseíllo, la música ha dado paso al reconocimiento. La Asociación Cultural Banda de Música Ciudad de Ceuta ha interpretado primero el himno ceutí y después el Himno de España. El público ha respondido a este último con una ovación.

Las imágenes difundidas por Las Ventas muestran los tendidos repletos y las cuadrillas formadas sobre la arena durante el homenaje. Toreros, banderilleros y picadores permanecen en el ruedo, con las banderas españolas desplegadas a lo largo de las balconadas de la plaza. El tributo también ha quedado dibujado sobre la arena. Las rayas del ruedo han incorporado el blanco y negro de Ceuta, los mismos colores elegidos para las banderillas y una bandera de la ciudad autónoma ha presidido uno de los palcos.

Morante vuelve a Las Ventas

La tarde reunía además otro motivo de expectación: Morante volvía a Las Ventas por primera vez desde el 12 de octubre de 2025. Después de retomar su actividad esta temporada y torear en la Maestranza, el sevillano ha regresado al coso madrileño en un cartel compartido con Héctor Gutiérrez y Aarón Palacio, que confirma su alternativa. Para la cita se han anunciado seis toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo.

La voluntad de mantener presente la situación de Ceuta estuvo detrás de la elección de este homenaje. Al presentar el cartel, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, recordó que hay acontecimientos que concentran la atención al principio y después van perdiendo espacio informativo. Su mensaje fue que el respaldo a la ciudad no debía diluirse con ellos: «España tiene que estar con Ceuta y siempre que podamos lo vamos a recordar», afirmó. La corrida ofrecía, según explicó, una ocasión para expresar ese apoyo desde Madrid y desde el mundo taurino.

Entre los asistentes han estado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. También han acudido el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el piloto Carlos Sainz, junto a la gobernadora del estado mexicano de Aguascalientes, Teresa Jiménez, y el alcalde de Lima, Renzo Riggiardo.