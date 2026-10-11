Puerta grande para Ferrera y Román en la tarde de su esperado mano a mano

La Feria de Otoño entra ya en su recta final este fin de semana. Llegaba el día de una cita de alto voltaje en la plaza de Las Ventas. Antonio Ferrera y Román, dos toreros de personalidad marcada y concepto distinto, se midieron esta tarde en un mano a mano frente a los toros de Adolfo Martín, una ganadería de encaste albaserrada que exige entrega, firmeza y capacidad para descifrar las dificultades de cada embestida.

Abrió plaza Ferrera ante un primero al que recibió a la verónica. El animal se empleó en el caballo y en banderillas, donde destacaron Iván García y Pascual Mellinas. La faena de muleta resultó complicada, ya que el toro se quedaba corto desde el inicio. Ferrera lo intentó por ambos pitones, pero no encontró opciones para el lucimiento. Sin posibilidad de mayor desarrollo, optó por abreviar y rematar la faena. Tras varios pinchazos, consiguió finalmente la estocada.

Román apenas pudo estirarse con el capote ante el segundo toro de la tarde. El toro se empleó en el caballo y, en banderillas, destacó un buen par de Fernando Sánchez.

El valenciano brindó la faena al público y arrancó los primeros aplausos de la tarde toreando en redondo por el pitón derecho. El público se mostró muy metido en la faena de principio a fin. La labor fue creciendo en intensidad y, tras cambiar de pitón, Román dejó también buenos momentos por el izquierdo. Culminó la faena con una buena estocada y dio una vuelta al ruedo, después de que la petición de oreja no alcanzara la fuerza suficiente para que fuera concedida.

El tercero de la tarde le ofreció más opciones a Ferrera que su anterior oponente. Lo recibió a la verónica y el animal se empleó en el caballo. El extremeño continuó con el capote por chicuelinas. Ferrera firmó una gran faena de principio a fin, logrando alargar la embestida del toro y dejando una buena serie por el pitón derecho. La intensidad de la faena fue en aumento al natural, donde consiguió alargar los viajes y dibujar muletazos de gran temple. Remató toreando en redondo y cerró por alto, conquistando las palmas de los tendidos. Finalizó la faena con una buena estocada y paseó una oreja.

Román recibió a la verónica al cuarto de la tarde, en un turno en el que destacó Ferrera con un quite por faroles. En banderillas, Fernando Sánchez dejó buenos pares. El valenciano realizó una faena de mucho esfuerzo ante un toro que no se lo puso fácil. Le costó ligar los muletazos hasta que consiguió darle el espacio necesario. Dejó varias series por el pitón derecho de buen gusto, aunque fue prendido mientras ejecutaba uno de los muletazos, saliendo ileso del percance. Sin acusar el susto, volvió a la cara del toro y remató la faena con una gran estocada, que le valió una oreja. Acto seguido, se dirigió a la enfermería.

Ferrera dejó ante el quinto toro de la tarde una faena para el recuerdo. Lo recibió con unas medias verónicas muy ajustadas a tablas, el animal se empleó en el caballo y en banderillas. Tras brindar al público, inició la faena de muleta con pases sueltos, encontrando dificultades para ligar los muletazos en los primeros compases. Sin embargo, logró remontar la faena con una buena serie de naturales que encandilaron a los tendidos. Por ese pitón dejó muletazos de mano baja y gran calidad, elevando el nivel de una labor que terminó calando en el público. Culminó con una gran estocada y paseó una oreja.

Román cerró la tarde tras regresar de la enfermería. Recibió al último toro a la verónica. El animal se empleó en el caballo y, en banderillas, destacaron Raúl Martí y Fernando Sánchez. El valenciano brindó al público y comenzó la faena por abajo, dando espacio al animal. Continuó por el pitón derecho, donde dejó un par de series muy ligadas. Al natural, Román firmó una serie impecable, manteniendo el nivel de la faena con el público metido en la faena. Culminó con una gran estocada, aunque tuvo que recurrir al descabello. Fue premiado con una oreja.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros. Mano a mano. Penúltimo festejo de la Feria de Otoño 2026. Lleno de “No hay billetes”. Toros de Adolfo Martín.

Antonio Ferrera: silencio, oreja y oreja

Roman: Vuelta al ruedo, oreja y oreja.