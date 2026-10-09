Los aficionados que quieran ir a los toros durante el próximo puente de la Hispanidad tendrán que prestar atención al calendario. El lunes 12 de octubre de 2026 es el día clave ya que es cuando se celebra el festivo pero no figura, por ahora, ninguna gran corrida anunciada en las principales plazas de Andalucía. Sin embargo, eso no significa que no se vayan a celebrar corridas de toros este fin de semana. De hecho, el domingo 11, en Jaén, la Feria de San Lucas ha programado un festejo con Diego Ventura, El Cid y Manuel Escribano.

Y además de la corrida de Jaén, el municipio malagueño de Arenas ha incluido una suelta de vaquillas y un espectáculo cómico taurino en su Feria de la Mula. Son propuestas muy diferentes entre sí, pero permiten encontrar festejos en Andalucía durante los días previos a la Fiesta de la Hispanidad. En cambio, la tradicional corrida del 12 de octubre se celebrará en Las Ventas, en Madrid, fuera de la comunidad andaluza.

Toros en Andalucía: el cartel del 12 de octubre 2026 por la Fiesta de la Hispanidad

Por el momento, no hay una corrida confirmada para el lunes 12 de octubre en las principales plazas andaluzas. En Sevilla, la Real Maestranza terminó su temporada el domingo 4 con un festival benéfico a favor de la Hermandad de la Estrella y Autismo Sevilla. Antes se habían celebrado los festejos de la Feria de San Miguel, que pusieron fin a las grandes citas del año en el coso hispalense. Tampoco aparece anunciada una corrida para esa fecha en la plaza de Málaga. Por eso, quienes tengan previsto aprovechar el puente para acudir a un festejo deberán contemplar otras jornadas y localidades. La alternativa más destacada es Jaén, donde la Feria de San Lucas mantiene actividad durante octubre y ha confirmado dos corridas, aunque ninguna coincide con el lunes festivo.

El cartel de Jaén para el domingo 11 de octubre

La plaza de toros de Jaén, conocida como el Coso de la Alameda, abrirá sus puertas el domingo 11 de octubre a las 17:30 horas para una corrida mixta de la Feria de San Lucas. El cartel reúne al rejoneador Diego Ventura y a los matadores Manuel Jesús «El Cid» y Manuel Escribano, con reses de Victorino Martín..

La presencia de Victorino Martín es uno de los principales atractivos del cartel, especialmente para los aficionados que siguen las corridas de ganaderías de encaste Albaserrada. También resulta singular la combinación del rejoneo de Diego Ventura con las actuaciones a pie de El Cid y Manuel Escribano. Y luego la feria jiennense tendrá otra corrida el sábado 17 de octubre, a las 17:30 horas, con David Fandila «El Fandi», Emilio de Justo y David de Miranda. En esta ocasión se van a lidiar toros de El Parralejo. Ambos festejos pertenecen a la programación de San Lucas, aunque solo el primero coincide con el puente de la Hispanidad de este fin de semana.

Vaquillas y espectáculo cómico taurino en Arenas, Málaga

En la provincia de Málaga también habrá actividad relacionada con el toro durante el fin de semana. El municipio de Arenas celebra del 10 al 12 de octubre su Feria de la Mula, que es una cita dedicada a una tradición estrechamente vinculada con la historia agrícola y ganadera de la localidad. Para mañana sábado 10 de octubre se han programado dos festejos. A las 12:00 horas habrá una suelta de vaquillas y, por la tarde, a las 17:30 horas, un espectáculo cómico taurino. Ninguno de ellos es una corrida de toros, pero ambos forman parte de la oferta festiva del puente.

La feria incluye también actividades ecuestres y otras propuestas relacionadas con las costumbres rurales de la zona. Se trata, por tanto, de una alternativa para quienes busquen una celebración popular en Málaga, aunque el programa es distinto al de una plaza que organiza corridas con figuras del toreo.

Sevilla cierra su temporada y Jaén mantiene las próximas citas

La Real Maestranza de Sevilla no recuperará este año una corrida por la Fiesta de la Hispanidad. Su calendario quedó cerrado el 4 de octubre, después de la Feria de San Miguel y del festival benéfico celebrado en la plaza sevillana. De esta manera, la atención de los aficionados andaluces se desplaza hacia Jaén, que todavía tiene dos festejos importantes en su programación de octubre. También se esperan actividades de las escuelas taurinas en localidades como Los Barrios y Ubrique, vinculadas al Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas. Estas citas están dirigidas a los jóvenes novilleros y tienen un formato diferente al de las corridas anunciadas en Jaén.

De este modo, el cartel más destacado en Andalucía durante el puente del 12 de octubre de este fin de semana es el de Jaén del domingo 11, con Diego Ventura, El Cid y Manuel Escribano. Para el lunes festivo no consta, de momento, una gran corrida anunciada en las principales plazas de la comunidad.