Programa completo de las fiestas del 12 de octubre en Andalucía 2026: conciertos, actividades, toros y desfiles

El 12 de octubre es el próximo festivo que se celebra y este año cae en lunes, así que muchos andaluces podrán disfrutar de un fin de semana de tres días. Y aunque el gran desfile de la Fiesta Nacional se celebra en Madrid, en Andalucía también se dan muchos actos y celebraciones. De hecho, desde este sábado 10 habrá conciertos, ferias, toros y actividades que se prolongarán hasta el propio lunes.

No existe sin embargo un programa común para toda Andalucía, ya que cada ciudad organiza sus propios actos y algunos de los grandes eventos de estos días coinciden simplemente con el puente. Sin embargo, podemos recopilar los que son más destacados, con Granada y Huelva que son dos de los lugares donde la celebración estará más relacionada con el 12 de octubre, mientras que Jaén estará inmersa en San Lucas. A ellas se suman propuestas en Sevilla, Córdoba, Málaga y Almería.

Actividades y actos oficiales por el 12 de octubre en Andalucía

Granada tendrá uno de los programas más completos del próximo lunes 12 de octubre. Los actos comenzarán a las 10:45 horas con una misa en la Capilla Real y seguirán con la tradicional tremolación del Estandarte Real y el homenaje a Cristóbal Colón. Luego a partir de las 13:00 horas llegará uno de los momentos más llamativos con el Desfile de la Hispanidad y el Mestizaje, que partirá del Paseo del Salón y recorrerá varias calles del centro hasta Bib-Rambla.

Por la tarde saldrá la procesión de la Virgen del Rosario y habrá un concierto de la Banda Municipal. También hay que recordar que el 12 de octubre se celebrará la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Este año Archidona, en Málaga, acogerá los actos provinciales del cuerpo, que culminarán con las celebraciones del Día del Pilar. Por otro lado, Huelva tendrá una programación especialmente amplia ya que como en años anteriores La Rábida celebra el Día de la Hispanidad durante los días 10, 11 y 12 de octubre, con entrada gratuita al Muelle de las Carabelas, el Foro Iberoamericano y el Parque Botánico Celestino Mutis.

Conciertos por el 12 de octubre en Andalucía

La música estará muy presente durante todo el puente. En La Rábida habrá conciertos, sesiones de DJ y bailes a lo largo de los tres días, además de pasacalles, teatro, talleres y una zona dedicada a la gastronomía iberoamericana y a los productos de Huelva. Sevilla por su parte, tiene dos citas para el propio lunes. El Espacio Turina acoge a las 20:00 horas In Weave, con la soprano Anna-Lena Elbert y el violonchelista Nicolas Altstaedt, mientras que Cielo Road actuará esa noche en la Sala Malandar.

En Córdoba, La Plazuela estará el sábado 10 en Los Califas y el domingo 11 se celebrará el Concierto del Día de la Hispanidad en el Teatro de la Axerquía. Jaén también tendrá música durante estos días debido a la Feria de San Lucas. El lunes habrá un pasacalles desde las 11:00 horas y el Festival Jiennense de Bandas de Música comenzará a mediodía en el Teatro Darymelia.

Toros en Andalucía durante el puente del 12 de octubre

Los aficionados a los toros tendrán que adelantar sus planes al domingo. Por el momento no hay un gran festejo confirmado en las principales plazas andaluzas para el lunes 12, pero sí un cartel importante un día antes en Jaén. La plaza de La Alameda celebra el domingo 11, a las 17:30 horas, una corrida mixta con toros de Victorino Martín. Diego Ventura, El Cid y Manuel Escribano forman el cartel de una de las grandes citas de San Lucas.

En Sevilla no habrá festejo durante el puente, ya que la temporada de la Maestranza terminó el pasado 4 de octubre, pero sí habrá actividades taurinas en Arenas, en Málaga, donde el sábado 10 se ha programado una suelta de vaquillas y un espectáculo cómico taurino dentro de su Feria de la Mula.

Ferias y otros planes para disfrutar del 12 de octubre

Precisamente Arenas celebra del 10 al 12 de octubre la XXIX Feria de la Mula, una de las propuestas más peculiares de estos días. Se espera la presencia de más de 150 animales y el lunes tendrá lugar buena parte de la programación tradicional. Desde las 12:00 horas habrá exhibiciones de carga, pelaje y herraje y después se celebrará el acto institucional. A las 14:00 horas se servirá un almuerzo popular de migas por un euro, cuya recaudación tendrá fines sociales, y la fiesta continuará durante la tarde con música.

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En Almería, el lunes será la última oportunidad para visitar el Festival Intercultural de las Naciones en el Parque de las Almadrabillas. La entrada es gratuita y el recinto reúne gastronomía de una veintena de países, artesanía, música, danza y actividades familiares. También habrá opciones para quienes prefieran un plan cultural. En Córdoba varios museos municipales abrirán excepcionalmente sus puertas el lunes, entre ellos el Museo Julio Romero de Torres, el Museo Taurino, los Baños del Alcázar Califal y la Posada del Potro.

El puente del 12 de octubre deja así planes muy diferentes según el lugar de Andalucía elegido: desde los actos y desfiles de Granada hasta la celebración de La Rábida, pasando por San Lucas en Jaén, los conciertos de Sevilla y Córdoba o las ferias y actividades previstas en Málaga y Almería.