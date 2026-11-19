Quedan solo 10 días para que los españoles depositen su voto y elijan a su candidato a La Moncloa para los próximos cuatro años. Los principales partidos políticos llevan casi una semana de campaña electoral, con múltiples entrevistas en distintos medios de comunicación. Hoy es una jornada crucial, al ser el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

El debate a dos entre el presidente del Gobierno y el candidato popular es esta noche a partir de las 22:00 horas (horario peninsular). Un enfrentamiento dialéctico que no sucede frente a cámara desde 2023. Las cadenas de televisión nacionales RTVE, Atresmedia, Mediaset España y La Séptima, además de las autonómicas Telemadrid, Canal Sur, Canal Extremadura, Castilla y León Televisión, IB3, À Punt, La 7 (Región de Murcia), ofrecerán en directo y de forma gratuita el intercambio de opiniones entre ambos políticos.

Qué temas se tratarán en el cara a cara

El esperado encuentro entre Sánchez y Feijóo tendrá lugar en el Plató A de Madrid Content City, en las instalaciones de Secuoya Content Group de Tres Cantos. María Casado, presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España, será la encargada de moderar el debate.

El cara a cara abordará cinco bloques temáticos que representan algunas de las mayores preocupaciones de los españoles:

Vivienda

Economía y fiscalidad

Política social y servicios públicos

Lucha contra la corrupción y regeneración democrática

Migración y política exterior

A qué hora empieza el debate

La señal oficial comenzará a las 20:00 horas con la llegada de ambos candidatos al recinto. El líder del PP será el primero que llegue, a las 20:30 horas, mientras que la llegada del dirigente socialista está prevista a las 20:45 horas. El orden de intervención, fijado por sorteo, será el mismo que el orden de llegada: Núñez Feijóo será el encargado de abrir el debate y Sánchez será quien lo cierre.

No será hasta las 22:00 horas cuando ambos candidatos comiencen a exponer sus propuestas. Está previsto que sea un debate de dos horas de duración, con dos pausas publicitarias de tres minutos cada una. Además de en las televisiones citadas, el cara a cara podrá seguirse en las plataformas digitales de cada cadena, tanto en directo como en diferido, al igual que en plataformas de televisión de pago como Movistar Plus, Vodafone TV u Orange TV.