El cara a cara entre Sánchez y Feijóo será el 19 de noviembre: se verá en varios canales y lo moderará María Casado

La campaña de las elecciones generales del 29-N ya tiene marcada en rojo su cita más esperada de la televisión: el cara a cara entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición y líder del PP. Ambos se medirán en un debate frente a frente el próximo jueves 19 de noviembre. El encuentro estará organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, y contará con la periodista y presidenta de la institución, María Casado, como moderadora.

Los detalles fundamentales del duelo televisivo quedaron encauzados tras la reunión celebrada este viernes 13 de noviembre entre los representantes de ambos partidos políticos y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates de la Academia. Aunque inicialmente se había barajado la posibilidad de celebrar este primer encuentro el lunes 16 de noviembre, finalmente las partes optaron por fijarlo para el jueves 19.

El cara a cara entre los dos principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno tendrá lugar en el Plató A de Madrid Content City, las instalaciones audiovisuales que pertenecen a Secuoya Content Group. Desde allí, la Academia de Televisión producirá y distribuirá una señal institucional común y gratuita para que pueda ser retransmitida en directo por todas aquellas cadenas de televisión y medios de comunicación interesados en ofrecerla.

Esta fórmula de señal institucional no es nueva: la propia entidad ya la empleó con éxito en las citas electorales de 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019, con lo que garantizaron la máxima difusión posible sin otorgar exclusividad a ningún operador o grupo concreto. Todavía queda por concretar tanto la hora exacta de inicio del programa como el listado definitivo de canales que conectarán con la emisión.

La conducción del debate recaerá sobre María Casado, que preside la Academia de Televisión desde 2018 y cuenta con una dilatada trayectoria en la información política, tras haber estado al frente de espacios como Los desayunos de TVE durante cuatro temporadas, y en la moderación de estas citas.

En cuanto a la estructura del cara a cara, los equipos negociadores de PSOE y PP han pactado por consenso dividir el debate en cinco bloques temáticos cerrados, que se abordarán estrictamente en el siguiente orden:

Vivienda

Economía y fiscalidad

Política social y servicios públicos

Lucha contra la corrupción y regeneración democrática

Migración y política exterior

Por otro lado, el azar ha determinado el turno de palabra inicial y final de la noche. El sorteo efectuado entre las formaciones ha establecido que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate, mientras que Pedro Sánchez será el encargado de cerrarlo.

A pesar de haberse cerrado los ejes principales del encuentro, el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates y los representantes de socialistas y populares continúan perfilando los flecos técnicos de la escaleta y de la cobertura. Entre las incógnitas que aún no han trascendido de manera oficial se encuentran la duración total exacta del cara a cara, el reparto cronometrado de los tiempos dentro de cada bloque o el grado de interacción y posibilidad de formular preguntas -ya sea entre los propios candidatos o por parte de la moderadora- más allá del guion pactado entre ambas fuerzas políticas.

La designación de la Academia de Televisión como terreno neutral ha servido para desbloquear varias semanas de intensas desavenencias entre el PSOE y el PP sobre quién debía albergar los debates de esta campaña. Tanto RTVE como los dos grandes grupos privados, Atresmedia y Mediaset, habían puesto sus platós y equipos a disposición de los candidatos.

Sin embargo, las posturas de ambos partidos chocaron. El Partido Popular apostaba por celebrar los encuentros en los grupos privados y vetaba que RTVE organizara uno de los debates. Por su parte, el PSOE insistía en que al menos una de las citas tuviera lugar en la radiotelevisión pública y rechazaba que la gestión recayera únicamente en operadores privados.

Ante el riesgo de que la campaña se quedara sin enfrentamientos televisados -un escenario con el precedente reciente de 2023, cuando ambos candidatos sólo se vieron las caras en Atresmedia después de que Feijóo declinara acudir al debate a cuatro organizado por RTVE-, los socialistas propusieron recurrir a la Academia de Televisión. El PP aceptó finalmente esta vía intermedia el pasado lunes, para desatascar las negociaciones.

El pacto alcanzado entre ambos partidos no se limita únicamente al cara a cara del 19 de noviembre, sino que contempla la organización de un segundo debate también por la Academia de Televisión en el tramo final de la campaña -previsto inicialmente en torno al 26 de noviembre-, en el que participarán los candidatos de las principales formaciones políticas de ámbito nacional. Con este doble acuerdo, la institución que preside María Casado vuelve a erigirse como el espacio de consenso para el contraste de proyectos políticos ante los electores del 29-N.