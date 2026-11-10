María Casado confirma la disposición de la Academia de TV para organizar los debates electorales del 29-N con «neutralidad»

La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y del Audiovisual ha asumido el reto de desbloquear la realización de debates electorales con los candidatos a la presidencia de cara a las elecciones generales del próximo 29-N. La presidenta de la institución, la periodista María Casado, ha ratificado la plena disposición del organismo para albergar y producir tanto el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo como el debate a cuatro con los líderes de las principales formaciones. Esta solución surge como punto de consenso tras el rechazo del PP a acudir a los estudios de Radio Televisión Española (RTVE), los de una televisión pública colonizada por el sanchismo.

El Partido Popular mantuvo su veto a participar en debates organizados directamente por la corporación pública estatal, que mantiene una postura claramente partidista. Ante esta negativa, el comité electoral del PSOE planteó formalmente trasladar la contienda a la Academia de Televisión. La institución ha explicado que este cauce garantiza un entorno ecuánime y permite distribuir una señal «neutral, limpia y abierta» a la que podrán conectarse todas las cadenas públicas, privadas y autonómicas que deseen retransmitirlo en directo.

El PP terminó por aceptar la iniciativa socialista, y ha comunicado a la propia institución su conformidad para iniciar las negociaciones técnicas y de formato. Tras este acercamiento, María Casado ha subrayado que la Academia responderá con el compromiso deontológico que históricamente la caracteriza: «La Academia de Televisión está a disposición de la ciudadanía y de los partidos para garantizar unos debates plurales, rigurosos y desde la más absoluta neutralidad», ha enfatizado la comunicadora, y ha incidido en que el papel de la entidad consiste en facilitar el ejercicio del derecho a la información de los votantes sin favoritismos editoriales.

Los principales grupos de comunicación -Atresmedia y Mediaset- se han ofrecido a organizar estos encuentros, pero de momento no hay nada claro en relación a los debates que impliquen a los líderes de las formaciones.

El precedente: la tensión del cara a cara de 2023

La necesidad de un marco escrupulosamente regulado responde, también, al recuerdo directo del último enfrentamiento televisado en el que midieron sus fuerzas Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Aquel duelo, celebrado en julio de 2023 bajo la producción de Atresmedia, se convirtió en una de las citas recientes más broncas y tensas.

En aquella ocasión, la contienda estuvo marcada por constantes interrupciones, descalificaciones y acusaciones cruzadas sobre la manipulación de datos económicos. Feijóo se centró en señalar los pactos del Gobierno con Bildu e independentistas catalanes, a cuestionar la solidez de las cifras macroeconómicas del Ejecutivo y a insistir en que se permitiera gobernar a la lista más votada. Por su parte, un Sánchez visiblemente descolocado en los primeros bloques contraatacó, afeando al líder del PP sus acuerdos territoriales con Vox.

Ahora, con la mediación de la Academia que encabeza María Casado, los partidos buscan un escenario técnico que evite las sospechas de parcialidad y devuelva al debate político un cauce de contraste programático.