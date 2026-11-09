El PP acepta que los debates electorales sean organizados por la Academia de Televisión

El Partido Popular ha aceptado la propuesta del PSOE de que los debates sean organizados por la Academia de Televisión, con la participación en el diseño de las direcciones de campaña de los diferentes partidos políticos. El secretario general del PP, Miguel Tellado, habría llamado a la portavoz de campaña del PSOE, Rebeca Torró, para insistirle en la necesidad de facilitar la organización de los debates de cara a las elecciones del 29-N.

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