Feijóo acepta el cara a cara con Sánchez y propone un debate con los candidatos de los principales partidos

El Partido Popular ha anunciado este viernes que su líder y candidato para las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar en dos debates electorales en las próximas semanas, si bien uno de ellos debe ser un cara a cara con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE. Además, proponen un debate a cuatro con el propio Sánchez, Santiago Abascal, líder de Vox, y la persona que lidere a la extrema izquierda.

«La campaña electoral de las elecciones generales es una fantástica oportunidad para confrontar modelos entre la España que viene y la España que se va», aseguran desde el PP en un comunicado compartido este viernes. En el mismo, los populares desvelan que han recibido «innumerables propuestas de entrevistas y debates» de medios de comunicación y canales alternativos.

En esta línea, el Partido Popular solicita un debate cara a cara «entre los dos candidatos con posibilidad de presidir el Gobierno de España», en referencia a su líder, Alberto Núñez Feijóo, y a Pedro Sánchez. Además, cuentan que hay una invitación por parte de Mediaset, que aceptan. Por último, la formación desliza que el encaje perfecto sería hacerlo el primer lunes de campaña, por lo que quedaría para el lunes 16 de noviembre.

Junto al cara a cara Feijóo-Sánchez, el PP también propone la celebración de un «debate entre los candidatos de los principales partidos con representación parlamentaria en todo el territorio nacional. PP, PSOE, Vox y quien quiera que se presente por parte de la extrema izquierda a las elecciones y que herede los planteamientos de Podemos e IU en 2015, Unidos Podemos en 2016, Unidas Podemos en 2019 y Sumar en 2023». Para este debate hay, dicen los populares, una invitación concreta por parte de Atresmedia, y desde Génova proponen que se celebre «lo más cerca posible del día de las votaciones».

En tercer lugar, el Partido Popular deja claro que «participará en un debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria» y que la propuesta existente llega desde RTVE para el lunes 23 de noviembre. Una propuesta que también aceptan, aunque con la cadena pública hay matices, en este caso en lo referente a las entrevistas.

El PSOE ha respondido al comunicado del PP y asegura que su formación «estará» presente «en todos los debates electorales» que haya de aquí al 29-N, por lo que acepta, a priori, la propuesta del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Polémica con RTVE

«Más allá de los debates, en lo referido a las entrevistas en los medios de comunicación de titularidad pública y que están reguladas por la Junta Electoral Central, el candidato valorará su asistencia por respeto a la Corporación y a sus trabajadores», explica el PP.

La formación de centro derecha deja constancia de que Alberto Núñez Feijóo, «pese a la innegable parcialidad y sumisión a los intereses de la dirección de RTVE a las necesidades del presidente del Gobierno», asistirá con la condición de que la entrevista se desarrolle «en un espacio de producción propia».

«La Compañía no tiene directivos que trabajen pensando en el interés general, pero sí magníficos profesionales de la comunicación. Deben ser ellos y no una productora externa quienes asuman el reto y la responsabilidad de organizar estas entrevistas, tan importantes, tanto en TVE como en RNE. Si RTVE cumple con esta premisa, Feijóo, irá», zanja el comunicado del Partido Popular.