Maricarmen y las elecciones del 29-N, en directo | Última hora de la acampada de Sol por la vivienda
Siga aquí en directo las últimas noticias tras el fallecimiento de Maricarmen y el adelanto electoral
El Sindicato de Inquilinas prepara una querella contra Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen Abascal, por homicidio imprudente tras el fallecimiento de la anciana, según ha podido saber OKDIARIO.
Las voces consultadas han asegurado que los abogados de la organización ya están trabajando en el acto procesal con el que pretenden acusar de «negligencia» a los propietarios de la vivienda de Retiro (Madrid).
Los dueños de la empresa señalada han recibido con sorpresa este nuevo movimiento del sindicato y han asegurado en conversación con este medio que, de llegar a presentar la denuncia, se defenderán hasta el final demostrando que durante todo el proceso les amparó la normativa.
Además, la acampada de Sol continúa, y a ella se han sumado marchas hasta el Congreso y hasta el piso en el que vivía la anciana en el distrito de Retiro. Ello, mientras la izquierda intenta hacerse con el relato de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Movimiento Sumar elige a Verónica Barbero como su candidata dentro del Frente Amplio
El partido Movimiento Sumar, uno de los impulsores del Frente Amplio, ha anunciado este viernes que ha elegido a Verónica Barbero, la portavoz de Sumar en el Congreso, como su candidata para liderar a la organización dentro de la coalición electoral con otros partidos.
En un comunicado, Movimiento Sumar ha señalado que Barbero ha sido elegida con el 98 % de los votos de las bases del partido
Belarra reitera su apuesta por «hacer equipo» con Rufián: «Es un valor para la izquierda»
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reiterado este jueves que le encantaría «hacer equipo» con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de cara a las elecciones generales, aunque ha trasladado su respeto por el partido.
Así lo ha indicado en una entrevista en ‘Malas Lenguas’, recogida por Europa Press, donde Belarra ha considerado a Rufián como «un valor para la izquierda del conjunto del Estado», y no solo en Cataluña. No obstante, ha trasladado su respeto «muy profundo» por ERC, con quien Podemos ha «trabajado mucho».
«Todo lo que fue posible en la pasada legislatura fue gracias a esa mayoría plurinacional y progresista que conformó Podemos con Esquerra Republicana y con EH Bildu. Voy a ser súper respetuosa con ellos», ha reiterado.
Belarra ha recordado que en el seno de todos los partidos «hay diferencias y hay debates», por lo que ha confiado en que será el partido catalán quien va a encontrar «la manera de resolverlo».
El PP exige que los debates se realicen en un «espacio de producción propia»
Sobre las entrevistas en los medios de comunicación de titularidad pública y que están regulados por la Junta Electoral Central, Feijóo acudirá a las de RTVE con la condición de que se desarrollen «en un espacio de producción propia».
El PP considera «innegable» la «parcialidad y sumisión» de la dirección del ente público a las «necesidades» de Sánchez, pero señala en su comunicado que, aunque la compañía «no tiene directivos que trabajen pensando en el interés general», sí cuenta con «magníficos» profesionales de la comunicación.
«Deben ser ellos y no una productora externa quienes asuman del reto y la responsabilidad de organizar estas entrevistas, tan importantes, tanto en TVE como en RNE«, señala el PP, que subraya que «si RTVE cumple con esta premisa, Feijóo, irá».
Ester Muñoz: «Pedro Sánchez desprecia el Parlamento»
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «desprecia el Parlamento y la soberanía nacional».
El PP responde a las palabras de Sánchez: «El Parlamento se parece a la calle, a quien no se parece es a ti»
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha respondido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «el Parlamento se parece a la calle» y ha añadido: «A quien no se parece es a ti».
Muñoz ha reaccionado así en un mensaje que ha publicado en X a la entrevista de Sánchez en el digital eldiario.es, en la que asegura, en el marco de las protestas por la muerte de Maricarmen, que «es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quien vive en aticazos».
«El Parlamento se parece a la calle, a quien no se parece es a ti. Quien suplanta la voluntad popular por la propia tiene nombre. Y no es demócrata», ha escrito la dirigente popular.
El PP solicita un debate cara a cara entre Feijóo y Sánchez
El Partido Popular ha solicitado un debate cara a cara entre los dos candidatos con posibilidad de «presidir el Gobierno de España». De igual manera, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha propuesto la celebración de un debate entre los candidatos de los principales partidos con representación parlamentaria en todo el territorio nacional.
Jupol acusa a delegaciones del Gobierno de dejar a los policías sin órdenes de servicio en las protestas por la vivienda
El sindicato Jupol ha acusado este viernes a las delegaciones del Gobierno de provocar una «situación sin precedentes» al dejar a las unidades policiales sin órdenes de servicio para planificar los dispositivos ante las numerosas protestas por la vivienda y la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre.
«No informar a la Policía de las manifestaciones comunicadas y de los eventos que afectan al orden público es una irresponsabilidad de extrema gravedad. Nunca había ocurrido, ni siquiera con un Gobierno en funciones», ha señalado Jupol en un comunicado.
Jupol ha avisado de que la gravedad de esta situación, «especialmente en Madrid», aumenta por la coincidencia con la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre, la proximidad de la campaña electoral, la huelga general convocada el 11 de noviembre y «un escenario de creciente conflictividad social por la situación de la vivienda».
Bolaños «respeta» las encuestas pero subraya que aún no se ha votado y puede haber «sorpresas» en las urnas
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este jueves que, «respetando todas las encuestas» que se publican en los medios de comunicación, aunque algunas se realicen «con más rigor» que otras, aún no se ha votado para las elecciones generales del 29 de noviembre, y puede haber «sorpresas» en el resultado que reflejen las urnas respecto a los pronósticos de los sondeos.
Félix Bolaños ha evocado en ese sentido lo sucedido en las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando «pasó algo verdaderamente sorprendente, y es que la gente fue a votar y eligió una mayoría que no se parecía a la de la inmensa mayoría de las encuestas publicadas», según ha puesto de relieve.
El ministro ha intervenido en el cierre de la XIII edición del ciclo ‘Letras en Sevilla’ organizado bajo el lema ‘1936: la guerra que perdimos todos’ en la sede de la Fundación Cajasol, donde ha protagonizado junto al periodista Juanma Lamet un diálogo bajo el título ‘¿Existen las dos Españas?’.
Urbagestión denuncia hackeos y un «llamamiento masivo» a acosar sus sedes
La muerte de Maricarmen ha despertado una nueva movilización del entorno del Sindicato de Inquilinas contra los propietarios del piso de Retiro. Según ha podido confirmar OKDIARIO, los dueños de Urbagestión han tenido que pedir protección policial para sus oficinas de Madrid y Valladolid a raíz de que en redes sociales se promoviera «un llamamiento masivo» para acudir a sus centros de trabajo «con ánimo de hostigamiento y amenaza».
El PP denuncia a la portavoz de Más Madrid por amenazar con que «no habrá paz en las calles»
El PP de Madrid ha denunciado ante la Policía Nacional a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, por advertir en la Cámara regional que «en las calles de Madrid no va a haber paz». Sus palabras se han producido en el debate tras la muerte de Maricarmen. Los populares sostienen que pueden generar un clima de intimidación contra sus cargos.
Urbagestión dice que se defenderá hasta el final
Los dueños de Urbagestión han recibido con sorpresa el anuncio de la querella del sindicato y han asegurado en conversación con OKDIARIO que, de llegar a presentar la denuncia, se defenderán hasta el final demostrando que durante todo el proceso les amparó la normativa.
El Sindicato de Inquilinas prepara una querella por homicidio imprudente contra Urbagestión
El Sindicato de Inquilinas prepara una querella contra Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen Abascal, por homicidio imprudente tras el fallecimiento de la anciana, según ha podido saber OKDIARIO.
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Vox Andalucía pide no confiarse por las encuestas: «Que nadie baje la guardia. A apretar los dientes hasta el 29-N»
El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha considerado este viernes que no hay que confiarse por las encuestas ni «bajar la guardia», sino que hay que «apretar los dientes hasta el 29 de noviembre», día de las elecciones generales.
«Cometeríamos un error si nos creemos las encuestas. Nosotros no nos creemos las encuestas ni cuando nos benefician ni cuando nos perjudican, ya que muchas veces están tergiversadas y son más herramientas para crear corrientes de opinión», ha indicado Cortés, en declaraciones a Canal Sur Radio.
A su juicio, lo que más le puede interesar ahora mismo al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, «es que los partidos políticos que están en frente de él crean que esto está ganado y que se relajen». «Y de este aprendiz de tirano yo no me fío nada, está dispuesto a todo y de aquí al 29 de noviembre lo vamos a ver», ha indicado Cortés.