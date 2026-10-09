Maricarmen y las elecciones del 29-N, en directo | Última hora de la acampada de Sol por la vivienda

El Sindicato de Inquilinas prepara una querella contra Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen Abascal, por homicidio imprudente tras el fallecimiento de la anciana, según ha podido saber OKDIARIO.

Las voces consultadas han asegurado que los abogados de la organización ya están trabajando en el acto procesal con el que pretenden acusar de «negligencia» a los propietarios de la vivienda de Retiro (Madrid).

Los dueños de la empresa señalada han recibido con sorpresa este nuevo movimiento del sindicato y han asegurado en conversación con este medio que, de llegar a presentar la denuncia, se defenderán hasta el final demostrando que durante todo el proceso les amparó la normativa.

Además, la acampada de Sol continúa, y a ella se han sumado marchas hasta el Congreso y hasta el piso en el que vivía la anciana en el distrito de Retiro. Ello, mientras la izquierda intenta hacerse con el relato de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.