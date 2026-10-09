Feijóo a puerta cerrada ante sus barones: «Éstas son mis elecciones y toda la responsabilidad será mía»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sabe que el próximo 29 de noviembre, con la celebración de las elecciones generales anticipadas, llegará el momento de la verdad, su momento. Así lo trasladó este jueves en privado a sus barones y al resto de la Junta Directiva Nacional del PP en la intervención que realizó a puerta cerrada: «Estas son mis elecciones y toda la responsabilidad será mía», señaló, según fuentes presenciales consultadas por OKDIARIO.

Un mensaje que también fue interpretado internamente en el sentido de tratar de quitar «presión» a su círculo más cercano. No obstante, ello enlaza con lo que ya dijo el pasado lunes cuando tomó la palabra en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar tras conocerse el adelanto electoral anunciado por el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez. «Yo sé que estoy en el momento más importante de mi vida política, sé que hay muchos españoles que me están mirando y sé que ganar las elecciones es difícil», admitió el jefe de la oposición.

Precisamente, para ello, para vencer en las urnas y alcanzar el poder, Feijóo pidió a sus cuadros que no den «nada por ganado» y «ningún voto por perdido», es decir, que «nos esforcemos a tope» por llegar hasta el último rincón de España para «convencer» a los votantes, y que «en absoluto podemos confiarnos», resume una de las fuentes populares citadas.

Pero también, en su arenga sin cámaras, fuera de micrófonos, el líder del PP les instó a que actúen «con sangre fría» en esta precampaña y campaña hasta el 29 de noviembre. En este punto, emplazó a los suyos a no caer en las «trampas» que les pondrá la izquierda, sostienen las fuentes populares.

Ejes de campaña

Entretanto, el PP de Feijóo ya tiene su principal eje de campaña, la «mafia» del PSOE que mandó «sicarios» a la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez para quitarla de enmedio, además de hacer «seguimientos a sus hijas» hasta el colegio.

Así lo apuntan fuentes de la dirección del PP conocedoras del mensaje del partido para las próximas semanas. Además de ahondar en las prácticas matoniles de las cloacas del PSOE, los populares también dedicarán buena parte de su argumentario a sus propuestas económicas, especialmente en materia de vivienda, y alertarán del peligro que supone el Gobierno de Sánchez para la seguridad y la integridad territorial de España, como ha quedado de manifiesto en la invasión de Ceuta, que continúa sin solución.

«Lo de este jueves no ha sido una reflexión puntual del presidente Feijóo. Mandaron sicarios a la juez por investigar al hermano de Sánchez y no lo vamos a dejar pasar», explicaban desde su círculo tras la intervención en abierto del líder del PP ante la Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos, convocada para engrasar la maquinaria electoral. En ella, Feijóo exigió a Sánchez que diga «quién dio la orden de deshacerse de la juez Biedma», en un emplazamiento a despejar la X, que recordó al caso GAL y Felipe González.

«El 29 de noviembre no elegiremos sólo quién gobierna, elegiremos el listón de lo que estamos dispuestos a tolerar. ¡Decencia o delincuencia!», enfatizó. «Los mafiosos a la cárcel o a la oposición, pero no dirigiendo el futuro de los españoles», apostilló.

«Aceptamos el reto»

En lo referente a la vivienda, con un ambicioso plan de construcción de un millón de casas en la próxima legislatura y una rebaja de impuestos para los jóvenes, entre otras medidas, el PP no renuncia a abordar este grave problema social en campaña. Todo lo contrario. «Si el PSOE y Sumar quieren que estemos toda la campaña hablando de vivienda, estupendo, aceptamos el reto», trasladan fuentes de Génova.

Eso sí, lo que no piensan tolerar los populares es la utilización política y la «manipulación emocional» de los españoles que están haciendo los socialcomunistas a partir del desahucio y la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada por orden judicial del piso de Madrid en el que vivía desde 1956.

Y en relación con Ceuta, ya dejó claro el presidente del PP que la ciudad autónoma estará muy presente en la campaña popular cuando decidió desplazarse hasta allí el pasado miércoles en su primera salida de Madrid tras conocerse el adelanto electoral. «Quien aspira a gobernar España ha de empezar donde el país más necesita la presencia del Estado. Para mí, es la explicitación de un compromiso, el de reconstruir España», destacó Feijóo

No obstante, las fuentes del PP también avanzaron que, durante el medio centenar de días que resta hasta las elecciones, pedirán al votante que no olvide otros escándalos del sanchismo durante los últimos cuatro años.

Y aquí, enumeraron la tragedia ferroviaria de Adamuz (46 muertos), la corrupción del caso Ábalos, el apagón, la amnistía del 1-O, o los efectos de la ley del sólo sí es sí (o ley Montero), que benefició a miles de violadores, agresores sexuales y pederastas. «Todo lo que ha generado un clima irrespirable en España por culpa de los socialistas, se lo recordaremos», avisan los populares.