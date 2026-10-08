Feijóo nombra a Tellado director de campaña para el 29-N con su jefa de Gabinete como adjunta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encargado al secretario general del partido, Miguel Tellado, la dirección de la campaña electoral del PP de cara a las generales del 29 de noviembre.

Tellado ya dirigió las dos últimas de Feijóo en Galicia, logrando en ambos casos mejorar el resultado del proceso electoral anterior y conquistar la Presidencia del Gobierno autonómico.

El secretario general tiene «una trayectoria de éxito» liderando las estrategias de campaña de Feijóo, y afronta ahora el reto de dirigir «la más importante de todas ellas», ha informado el PP en un comunicado.

Por su parte, la directora adjunta de la campaña será Marta Varela, directora de Gabinete de Feijóo, que juega un papel clave en la preparación de los discursos del líder del PP y ex presidente de la Xunta de Galicia.

En las anteriores elecciones generales, las celebradas en julio de 2023, Feijóo encargó la coordinación de la campaña, el programa y la confección de las listas de su partido al que era entonces coordinador general del partido, Elías Bendodo, a la secretaria general del PP en ese momento, Cuca Gamarra, y al propio Miguel Tellado, que ocupaba el cargo de vicesecretario de Organización Territorial. El portavoz de campaña fue Borja Sémper.

En su caso, Bendodo, actual vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, había sido el director de campaña del PP para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Alma Ezcurra y Ester Muñoz

Asimismo, Génova informó este miércoles que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, actual eurodiputada y ex parlamentaria del PP en la Asamblea de Madrid, Alma Ezcurra, será la responsable de la elaboración del programa electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, será la portavoz de campaña, complementando en la divulgación del mensaje del partido al portavoz nacional, Borja Sémper.

«Feijóo consolida así a dos mujeres jóvenes, pero -sobre todo- a dos de sus dirigentes más sólidas en el desarrollo de sus respectivas funciones», trasladó Génova a la prensa. Todas estas designaciones serán comunicadas este jueves a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, máximo órgano del partido entre congresos, que ha sido convocado de urgencia para reunirse en la sede de Génova a fin de engrasar la maquinaria electoral y movilizar a sus cargos.

De hecho, como avanzó OKDIARIO, Feijóo dará este sábado el pistoletazo de salida a la carrera hacia el 29N con un mitin multitudinario en Ifema junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder de los populares madrileños, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.