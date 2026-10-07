Tellado señala a las cloacas del PSOE: «Se ha intentado atentar contra una jueza por investigar la corrupción del hermano de Pedro Sánchez»

Miguel Tellado (PP) ha denunciado que se intentó atentar contra la jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez y que, a cambio, se ofreció a los delincuentes encargados de actuar contra ella mediar para conseguir un trato favorable en la Fiscalía y en Hacienda. El dirigente del PP sostiene que un nuevo informe de la Guardia Civil recoge conversaciones que apuntan a una actuación destinada a causar daño físico a la magistrada.

«De lo que estamos hablando ya literalmente es de que en este país se ha intentado atentar contra una jueza por investigar la corrupción del hermano de Pedro Sánchez», ha afirmado Tellado. Según su interpretación del documento, la referencia a eliminar a la magistrada no tenía un sentido metafórico, sino que aludía a una agresión física.

Tellado ha situado la supuesta recompensa en la intervención ante organismos públicos para beneficiar a quienes debían ejecutar el encargo. «La recompensa que ofrecían a cambio de ese encargo macabro era mediar para que esos delincuentes obtuvieran un trato de favor en la Fiscalía y también por parte de Hacienda», ha señalado. A su juicio, eso implicaría utilizar altas instancias del Estado para favorecer a los implicados.

El dirigente del Partido Popular ha vinculado estas acusaciones con las presuntas maniobras de Leire Díez y Santos Cerdán. Ha sostenido que esa estructura se puso en marcha durante los días en los que Sánchez anunció que se retiraba a reflexionar tras la imputación de su mujer y ha asegurado que recibió dinero de las arcas socialistas y celebró al menos 22 reuniones en la sede del PSOE.

En su intervención también ha mencionado a Antonio Hernando y Juan Manuel Serrano, a quienes ha situado entre los participantes. Además, ha atribuido a Díez interlocución directa con Cristina Narbona, Mercedes González y el número dos de Álvaro García Ortiz.

Las acusaciones de Tellado no se limitan a la jueza. El dirigente del PP ha afirmado que esa estructura también maniobró contra fiscales anticorrupción, miembros de la UCO y periodistas. Ha descrito lo sucedido como «un escándalo gravísimo, sin precedentes» y ha señalado que cada nuevo detalle conocido aumenta la gravedad de las sospechas.

Tellado ha reclamado una respuesta de Moncloa y Ferraz. Según ha denunciado, en el momento de su intervención ni el Gobierno ni el PSOE habían desmentido o aclarado la información. «Queremos saber quién dio la orden, quién autorizó que esta mafia se pusiese en marcha, cuántos lo sabían, cuántos colaboraron», ha exigido.

El dirigente popular ha pedido que se esclarezca hasta dónde llegan las responsabilidades dentro del partido y de las instituciones. «Sánchez apuntaba y las cloacas del PSOE actuaban», ha afirmado, atribuyendo al presidente una responsabilidad política en las actuaciones que denuncia.

Tellado ha cerrado su intervención con un llamamiento al PSOE y al Gobierno para que colaboren con los tribunales: «Ríndanse, colaboren con la justicia y asuman sus propias responsabilidades». También ha advertido de que, según sostiene, los delitos denunciados no quedarán impunes: «La justicia está trabajando y todo se va a saber más pronto que tarde».