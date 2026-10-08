Feijóo exige a Sánchez que diga “quién dio la orden de deshacerse de la jueza” que investigaba a su hermano

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al jefe del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que rompa su silencio sobre los «sicarios» mandados por la cloaca de su partido a «borrar del mapa» a la juez de Badajoz que investigó a su hermano, David Sánchez, por corrupción.

Así se ha pronunciado el líder de la oposición en una intervención en abierto ante la Junta Directiva Nacional del PP convocada fundamentalmente para informar del Comité de campaña designado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, y del aplazamiento de congresos autonómicos y provinciales previstos.

«El presidente del Gobierno tiene que aclarar hoy mismo quién dio la orden de deshacerse de la jueza que investigaba a su hermano por corrupción. La mera posibilidad provoca escalofríos. Que respondan: quién dio la orden. Insisto: quién dio la orden», ha enfatizado Feijóo.

«El 29 de noviembre no elegiremos sólo quién gobierna. Elegiremos el listón de lo que estamos dispuestos a tolerar. Decencia o delicuencia», ha señalado.

De igual modo, el presidente del PP se ha referido a la imputación del PSOE que ha solicitado su formación por la comisión de cinco delitos de corrupción por parte de las cloacas de Ferraz, y ha subrayado que la Fiscalía ha afirmado que «el partido del Gobierno tiene indicios de criminalidad». «Hicimos bien en pedir su imputación y decir que son la mafia. Los mafiosos, a la cárcel o la oposición, pero no dirigiendo el futuro de los españoles», ha sentenciado.

Además, Feijóo ha advertido a los suyos que habrá maniobras del PSOE las próximas semanas con promesas de última hora, el uso de las instituciones a su servicio y, por supuesto, la «generación de miedo». «Que tengan claro que este partido no va a bajar la cabeza. Eso de que solo vale lo que repiten sus altavoces o repartir carnés de demócratas y sentirse impunes se acabó. Fin», ha añadido.

«Peligrosos»

Acto seguido, Feijóo ha señalado que los adversarios de la izquierda y extrema izquierda «están más hundidos que nunca y por eso nunca han sido tan peligrosos». Aquí, ha puesto el ejemplo de la vivienda: «Los que han creado el problema de la vivienda dicen que van a arreglarlo y quieren que su campaña gire alrededor de la vivienda», ha lamentado.

«Quien cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda se cree que puede manipularlo todo. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional de los españoles», ha manifestado al día siguiente de la muerte de Maricamente, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid.

«Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de Gobierno con sus políticas y sus decisiones», ha destacado Feijóo, recordando los 97 desahucios diarios de media (más de 277.000 en ocho años) que se han producido con Pedro Sánchez en el poder.

En clave interna, el líder del PP ha declarado ante el máximo órgano del partido entre congresos que «lo único que se celebra ahora es que por fin podemos votar, nada más», y ha recalcado que «las elecciones se ganan persona a persona, voto a voto y el día que se vota».

«Que nadie confunda nuestra ilusión con confianza excesiva, nuestra fuerza con arrogancia, y ni las ganas con la precipitación», ha apostillado.

COMITÉ DE CAMPAÑA DEL PP-ELECCIONES 29N

-DIRECTOR DE CAMPAÑA: Miguel Tellado

Directora adjunta de campaña: Marta Varela

-Portavoces de campaña: Borja Sémper y Ester Muñoz

-Programa electoral: Alma Ezcurra

-Estudios y demoscopia: Elías Bendodo

-Coordinación parlamentaria: Álvaro Pérez

-Proyección social y coordinación de medios y mensaje: Mar Sánchez

-Comunicación política: Luis de la Matta

-Caravana del candidato: Isabel Figueira

-Estudios de opinión pública: María Martín

-Responsable adjunto: Prudencio Pedrosa

-Acción electoral: José Enrique Núñez

-Organización territorial: Ángel Luis González

-Responsable adjunto: José Ángel Alonso

-Actos y montajes: David Parry

-Movilización: José María Arribas

-Formación de candidatos: Pilar Alía

-Coordinación de líderes nacionales: Eduardo Carazo

-Nuevas Generaciones: Ignacio Dancausa

-Nuevos Españoles: Carmen Cervantes

-Coordinador de agencias: Lucas García-Badell

-Voto exterior: Antonio Rodríguez Miranda

Responsable adjunto: Carlos Floriano

-Dirección financiera: Carmen Navarro

Responsable adjunto: Ferran Figuerola

-Dirección jurídica: Alberto Durán

Responsables adjuntos: Mariano Pérez-Hickman y Francisco Galeote

-Representantes autonómicos en el comité de campaña:

Esther Martínez (País Vasco), Juan Fernández (Cataluña), Paula Prado (Galicia), Antonio Repullo (Andalucía), Beatriz Llaneza (Asturias), María José González Revuelta (Cantabria), Alfonso Domínguez (La Rioja), Jose Miguel Luengo (Región de Murcia), Gerardo Camps (Comunidad Valenciana), Ana Alós (Aragón), Carolina Agudo (Castilla-La Mancha), Ramsés Páez (Canarias), Maribel García Malo (Navarra), Abel Bautista (Extremadura), Marga Durán (Illes Balears), Alfonso Serrano (Comunidad de Madrid), Isabel Blanco (Castilla y León), Guillermo Martínez (Ceuta), Miguel Marín (Melilla).

-Presidente del Comité electoral: Diego Calvo