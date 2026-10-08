La juez Biedma dice que las cloacas fueron al colegio de sus hijas haciéndose pasar por un «hermano» que no tiene

La juez Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha asegurado este jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se ha sentido perseguida y que la cloaca le hizo seguimientos y grabó a sus hijas en un parque. Ha dicho que no tiene constancia de que Leire Díez esté detrás de esas grabaciones pero lo cierto es que la fontanera de Ferraz sí se reunió con el ex magistrado condenado Luis Sáenz de Tejada, cerebro de las operaciones.

La juez ha relatado varios episodios que, a su juicio, demuestran que estaba siendo vigilada. En el colegio de sus hijas le trasladaron que su hermano y su secretario habían acudido a preguntar si ella iba a ir al día siguiente a la misma hora. Biedma ha explicado ante Pedraz que no tiene ni hermano ni secretario.

También ha contado que un abogado de Badajoz le dijo que había visto vídeos de ella y de sus hijas llegando al colegio.

Biedma ha declarado durante algo más de una hora como perjudicada en la investigación sobre una presunta trama orientada a torpedear procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. Es la primera juez que comparece en esta causa.

Según las fuentes consultadas, la magistrada ha admitido que no ha podido aportar pruebas más allá de los propios vídeos. Además, ha afirmado que no conoce a nadie del PSOE ni al ex dirigente socialista Santos Cerdán.

La magistrada se ha referido asimismo a las denuncias que se han presentado contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esas maniobras, ha explicado, la llevaron a temer que se diera un paso más y que peligrara su integridad física. Ha reconocido que se sintió muy incómoda.

Sáenz de Tejada

Biedma ha atribuido la ofensiva del ex juez Luis Sáenz de Tejada contra ella al hecho de que sustituyó a la juez que llevaba la causa relacionada con la ex mujer de este, magistrada de lo mercantil, un procedimiento de violencia de género por el que el ex juez fue condenado aunque él dice en sus redes sociales, mitiendo, que no fue así. Sí fue condenado.

En el escrito con el que pidió personarse en la causa, la defensa de Biedma ya sostenía que «habría sido la propia Leire Díez quien indicó» a Sáenz de Tejada que «promoviera denuncias» contra ella ante la Fiscalía General del Estado, «por entender que disponía de capacidad de influencia sobre dicha institución».

Según ese mismo escrito, el ex juez «aprovechó el interés mediático del procedimiento penal seguido contra David Sánchez para multiplicar los efectos y daños de la campaña de descrédito organizada para perjudicar la reputación de la instructora».

La juez ha pedido además que se investiguen las publicaciones del canal Magistrado Anticorrupción TV, en el que Sáenz de Tejada «llevó una campaña activa» en su contra, según un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Sobre la protección que recibía, Biedma ha destacado ante el juez que los guardias civiles eran muy discretos.

‘Caso Leire Díez’

Pedraz aceptó a Biedma como acusación particular al considerar que resulta indiciariamente perjudicada «al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa».

La magistrada solicitó personarse por haber sido objeto «de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos».

En su escrito, la juez sostenía que los indicios apuntan a que la finalidad de la presunta trama, que habría liderado Santos Cerdán y coordinado la ex militante socialista Leire Díez, era «neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada».

Ese procedimiento terminó con la condena de David Sánchez por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Queda pendiente el recurso ante el Tribunal Superior de Extremadura.

Biedma también ha pedido incorporar a la causa una anotación en la agenda de Díez que, según su escrito, «estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico».

La juez asegura haber tenido conocimiento «de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada».

Una de esas personas, Cintia Rocha, declaró como testigo ante la UCO que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma «era un puto grano en el culo y había que eliminarla». Según su relato, la intención era «causar daño físico a la magistrada». La testigo atribuyó además al ex juez otra frase sobre la instructora: «A palos aprende el burro».

Durante meses, Biedma ha sido quien hacía las preguntas en un juzgado de Badajoz. Este jueves, en Madrid, le ha tocado responderlas. La que más pesa, quién grabó a sus hijas en aquel parque, sigue por ahora sin respuesta en el sumario.