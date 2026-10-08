Pérez Llorca al PSOE: «Sólo les falta pedir a un sicario que vaya a buscarme como han hecho con la juez de Extremadura»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha dirigido a la bancada de PSOE y Compromís en las Cortes Valencianas, a quienes ha retado a presentar los dossieres que supuestamente tienen contra él. Frente a ello, Pérez Llorca ha manifestado desde la tribuna de oradores que el PP «no» es un partido «que utilice las cloacas, los dossiers, los informes para dañar la imagen de nadie, que es lo que pretenden», en referencia a los socialistas, a quienes se ha dirigido también para manifestarles: «Ya les falta solo pedir a un sicario que vaya también a buscarme, como han hecho con la jueza de Extremadura. Eso es lo que les falta», en referencia a la persecución que él mismo ha señalado estar sufriendo desde la izquierda.

A quien Pérez Llorca ha mencionado como «la juez de Extremadura» es la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y responsable de la instrucción que llevó a ser condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La juez Beatriz Biedma solicitó personarse como acusación particular en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre las cloacas del PSOE.

Tal como ha publicado OKDIARIO, Beatriz Biedma sufrió una campaña de acoso sin precedentes cuando investigaba al hermano de Pedro Sánchez. Un supuesto abogado se dedicó a mandar correos electrónicos plagados de amenazas e información falsa contra ella a su entorno. Incluso llegó a emprender acciones legales contra la instructora.

Esta misma persona también envió fotografías de los jueces de Badajoz tomando café juntos y acusándoles de delitos. Los magistrados aparecían en un bar juntos y el colaborador de la cloaca les acusaba de generar una quiebra objetiva del sistema y de la credibilidad del ciudadano en la figura del juez imparcial. El objetivo era desprestigiar a los togados que iban a juzgar al hermano de Pedro Sánchez.

La mención efectuada por el presidente de la Generalitat se ha producido en el transcurso de una de sus intervenciones en la sesión de control con que ha arrancado el pleno de las Cortes Valencianas, este jueves. En concreto, en respuesta al síndico de Compromís, Joan Baldoví.

Pérez Llorca ha respondido a Joan Baldoví acerca de un dossier anónimo contra su persona, cuya finalidad sería la de que no fuera candidato a la Generalitat en las elecciones autonómicas de mayo de 2027. El president ha recordado que los socialistas habían calificado las acusaciones que contenía que «tenían que llevarlo a la Fiscalía», cosa que no han hecho hasta la fecha.

En esa misma dirección, ha recordado que los socialistas manifestaron que añadirían a ese dossier las entradas de la final del Mundial de fútbol, a lo que ha señalado que: «Tienen que cambiar el argumentario, porque se ha archivado esta mañana por parte de la Fiscalía».

A continuación, Pérez Llorca ha retado a PSOE y Compromís: «No lleven un dossier, lleven 21. No encontrarán nada. Denunciaron lo de mi mujer y se ha archivado. Me denunciaron por el Mundial y se ha archivado. Y pueden llevar todos los dossieres que quieran, porque se archivarán».

Frente a ello, Pérez Llorca ha afirmado que el PP «no» es «un partido que utilice las cloacas, los dossiers, los informes, para dañar la imagen de nadie, que eso es lo que pretenden». Y, en ese punto es cuando, dirigiendo su mirada a la bancada socialista, ha señalado: «Ya les falta solo pedir a un sicario que vaya también a buscarme, como han hecho con la juez de Extremadura».