La juez del ‘caso David Sánchez’ denuncia que las cloacas del PSOE contactaron con narcos para desacreditarla

La magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y responsable de la instrucción que llevó a ser condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado personarse como acusación particular en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre las cloacas del PSOE.

En un escrito fechado este miércoles, la juez ha denunciado que la trama liderada por Leire Díez llegó a contactar con narcotraficantes con el propósito de perjudicarla, tanto en su reputación como en su integridad física.

Biedma ha presentado el escrito ante el Tribunal Central de Instrucción número 5 de Madrid, órgano que instruye el caso Leire bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Este ya ha dado traslado del documento a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la posible incorporación de la magistrada pacense como acusación particular en el procedimiento.

Entre los elementos más graves aportados por la defensa de Biedma figura la advertencia sobre un riesgo inminente para su seguridad personal. La juez ha señalado haber tenido conocimiento de aproximaciones promovidas por los investigados hacia integrantes de un clan relacionado con el narcotráfico y asentado en Badajoz, con el fin de llevar a cabo acciones directas en su contra.

La defensa de la magistrada ha confirmado que pondrá a disposición de los investigadores toda la información disponible sobre estos contactos en la capital pacense. El objetivo de la instrucción será esclarecer si tales acercamientos buscaban recabar datos sensibles, generar un clima de hostilidad o atentar contra la integridad física de la instructora.

Seis delitos denunciados

La representación legal de Biedma aprecia indicios de hasta seis infracciones penales: obstrucción a la Justicia, pertenencia a organización criminal, revelación de secretos, denuncia falsa, coacciones y amenazas, y atentados contra la integridad moral. La juez sostiene que estas conductas buscaban apartarla del caso y alterar el desarrollo normal del proceso.

En el escrito, la magistrada ha explicado que ha decidido judicializar el asunto «en una doble dimensión»: una «estrictamente personal y profesional» y otra «en el plano institucional». Según ha detallado, ha sido objeto «de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos».

En el terreno institucional, Biedma ha ido más allá al asegurar que dichas actuaciones tuvieron por finalidad «neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada, afectando con ello al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, a la independencia judicial garantizada por el artículo 117 de la Constitución y al derecho de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva a través de los tribunales libres de injerencias externas».

Para sostener su acusación, la juez ha solicitado el acceso íntegro a los cuadernos y agendas intervenidos a Leire Díez, señalada en las pesquisas como operadora clave de la trama. En esos documentos figurarían anotaciones sobre la instructora en fechas que coinciden con el rechazo judicial a los intentos de apartarla del caso.

Un grupo con nombre en clave

De acuerdo con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) fechado el 11 de junio, «otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma Riojano». El grupo estaría integrado, además de por Leire Díez, por el empresario Javier Pérez Dolset, el ex juez expulsado de la carrera Luis José Sáenz de Tejada y el ex presidente del Badajoz CF, quienes habrían coordinado sus artimañas a través de un chat de WhatsApp bautizado, con cierta guasa, como ‘Vacaciones y Viajes’.

Como publicó OKDIARIO la trama de Leire publicó más de 80 vídeos que suman más de 28 horas para difamar a la juez del hermano de Sánchez: «Es una violadora de derechos», exclamaba el ex juez condenado.

Según recoge el escrito, el ex directivo del Badajoz CF ha reconocido que Leire Díez le «habría solicitado expresamente información o contactos que pudieran afectar a la reputación» de la juez, lo que «motivó que pusiera a Leire Díez en contacto con Luis José Sáenz de Tejada», quien intentó tanto apartar a Biedma del caso David Sánchez como asumir la defensa letrada del propio hermano del presidente.

Durante casi dos años, Biedma investigó a David Sánchez Pérez-Castejón por el enchufe del que se benefició en la Diputación de Badajoz para obtener una plaza de alto cargo, causa por la que finalmente fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

Paralelamente, según ha quedado acreditado, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría encomendado a Leire Díez atacar a varios jueces, entre ellos la propia Biedma y Juan Carlos Peinado, instructor del caso de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

La causa continúa abierta y a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía sobre la petición de Biedma. Lo que en un principio fue un caso de prevaricación en una diputación provincial amenaza ahora con destapar una trama que, de confirmarse en los tribunales, habría cruzado la línea entre la política y el crimen organizado para intentar torcer el rumbo de la Justicia.