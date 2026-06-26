Rafael Yuste, ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha confirmado este viernes ante el juez que investiga las cloacas del PSOE que el ex director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, pidió «ponerse de perfil» y no ser «proactivo» en casos con «afectación política», en investigaciones como la del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cuatro mandos de la Guardia Civil han declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la investigación sobre la trama del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la fontanera Leire Díaz que tenía como fin «proteger los intereses del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez.

El general Yuste ha sido el primero en declarar y, según informan fuentes jurídicas, ha ratificado a grandes rasgos la declaración que prestó ante la UCO, donde le preguntaron si hubo «presiones políticas» sobre los investigadores en causas vinculadas al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno.

El ex jefe de la UCO ha confirmado una reunión de julio de 2024 a la que también asistió el jefe de Policía Judicial Alfonso Alberto López Malo, en la que el DAO, Manuel Llamas, indicó que «no se fuese proactivo» en los procedimientos judiciales que tuvieran afectación política, que se pusieran «de perfil» y que fuese el juez quien tomase la iniciativa.

Según han explicado Yuste y López Malo al juez, esa petición de no ser proactivos era en causas sobre temas políticos en general. Suponen que el DAO recibiría presiones políticas, pero han dicho que lo desconocen, indican las fuentes.

Además de Yuste y López Malo, este viernes han declarado el general jefe del Estado Mayor del Cuerpo, el general de división Leonardo Sánchez Peláez, y el mando al que le encargaron investigar presuntas filtraciones del caso Koldo, que finalmente no venían de la UCO.

Según la investigación, la ex militante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil.

Los agentes han ratificado los informes de la UCO. Según el sumario de la causa, Yuste, que fue jefe de la UCO entre 2023 y 2025, habló ante agentes de esta misma unidad de supuestas presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para «ponerse de perfil» en la investigación que afectaba al hermano de Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien «tomase la iniciativa».

En un atestado, el actualmente general responsable de la Jefatura de Servicios Técnicos, dependiente del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, aludió ante los agentes de la UCO a una reunión que se celebró el 12 de julio de 2024.

El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil, y antecesor de la actual directora, Mercedes González, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era «totalmente prospectivo y malintencionado».

Ahí, según la UCO, Marcos apuntó que la «credibilidad estaba por los suelos» y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo «analizado y que no haya nada».

Los investigadores señalan una segunda reunión, el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a dependencias de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez en un juzgado de Badajoz, cuyo juicio ya ha quedado visto para sentencia.

Esta semana, el secretario del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil testificó ante el juez que esos dos ex jefes de la UCO negaron en un primer momento haber recibido presiones de la cúpula en investigaciones que afectan al Gobierno, si bien posteriormente, al ser interrogados por agentes de la propia unidad operativa, admitieron que sí se habían sentido presionados.