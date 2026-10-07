Cielo nuboso hoy en Zaragoza, con chubascos y tormentas ocasionales que refrescarán la atmósfera. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, mientras el viento soplará de forma variable y se impondrá la componente oeste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y lluvias persistentes durante todo el día

El cielo de Zaragoza se presenta este día con un manto gris y pesado, dispuesto a liberar sus aguas en cualquier momento. Desde la madrugada, la probabilidad de lluvias se siente palpable y aunque los termómetros marcan mínimas de 16 grados, el aire húmedo hará que la sensación térmica se mantenga más fresca. A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a respirar, alcanzando los 21 grados, pero el riesgo de chubascos persistirá.

Ya por la tarde, el viento del norte soplará de forma constante a 15 km/h, dotando a la jornada de un toque fresco y dinámico. La tarde no cambiará mucho el panorama; la amenaza de lluvias sigue latente y las nubes continuarán dominando el cielo, con máximas que apenas alcanzarán los 26 grados. Al caer la noche, la temperatura descenderá y la sensación térmica recordará a los transeúntes que la lluvia ha llegado para quedarse. Con el sol ocultándose a las 19:35, quizás sólo las gotas de lluvia acompañen a los últimos rayos del día, dejando la sensación de un día cargado de inclemencias.

Calatayud: cielo gris con lluvias constantes

La jornada se presenta en Calatayud con un cielo grisáceo que presagia un día inestable. Desde las primeras horas del día, se siente la humedad en el aire, acompañada de un viento fuerte que hace ondear los árboles y sugiere que la tranquilidad del verano se ha desvanecido.

Por la mañana, las temperaturas rondarán los 14°C y las lluvias serán constantes, alcanzando el 100% de probabilidad. Sin embargo, la tarde no ofrecerá mucho alivio, con temperaturas que solo subirán hasta los 23°C y una sensación térmica que no permitirá olvidar la capa de viento y humedad. Se prevén ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, así que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para el frío.

Tarazona: cielos parcialmente nublados y tranquilo

El tiempo se presenta estable, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y una ligera variación por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados, con un poco de viento que podría sentirse a ratos, aunque sin causar contratiempos significativos.

Este es un buen día para dar un paseo al aire libre, disfrutar del ambiente tranquilo y realizar actividades cotidianas con calma. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de relajarse y recargar energías.