Sánchez coló a la buscavotos de muertos en la lista europea del PSOE para influir en la campaña de Ribera desde Argentina

El PSOE puso a su líder en Argentina, Lorena Suárez, acusada de recolectar pasaportes de muertos para que Sánchez ganara las generales del 2023, en la lista de las elecciones al Parlamento Europeo, encabezada por Teresa Ribera, lo que permitió a la socialista hacer una intensa campaña electoral en los medios de comunicación argentinos, de cara a sumar votos de los electores españoles en el exterior, a través de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La Comisión Federal de Listas liderada por Santos Cerdán, aprobó la candidatura europea de Teresa Ribera, eligiendo a Lorena Suárez como uno de los referentes internacionales socialistas y uno de los rostros más visibles de la formación en Iberoamérica.

La líder argentina fue elegida como candidata europarlamentaria, defendiendo la apuesta «feminista» que la formación abanderaba aquel año con el objetivo de aumentar la participación en el exterior en plena crisis del liderazgo interno de Pedro Sánchez, quien había decidido continuar al frente del Ejecutivo tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, y motivo por el cual el anuncio de aquella lista europea se aplazó hasta la decisión del socialista de no renunciar.

El PSOE creció en el exterior pese a perder

En aquellas elecciones europeas, la participación de los españoles residentes en el extranjero (CERA) aumentó un 49% tras conseguir el PSOE la eliminación del voto rogado, y enviar de oficio las papeletas a los domicilios para animar a votar por correo, pasando de 63.617 votantes a 94.793.

En estos comicios, el PSOE logró mantener los 20 escaños, pese a caer un 3% los apoyos. Una de las claves fue el incremento que experimentó en el exterior. Aunque el PP se posicionó como primera fuerza (pasando del 13,7% al 29,2% de los votos), el PSOE creció de aproximadamente el 25,2% al 26,4% del voto exterior.

La importancia de Argentina en la UE

Argentina fue el país principal de españoles inscritos en el CERA con un 19% aproximadamente del censo exterior y un incremento en participación del 6%, el mayor registrado por países.

«La inclusión de Lorena Suárez en la lista europea no hay que ponderarla por la posición que ocupó, el número 44, sino por la posibilidad de avivar el voto en el exterior con una cara visible en Argentina», señalan fuentes próximas de esta agrupación socialista.

Con ello, además la Ejecutiva nacional del PSOE liderada por Sánchez y Cerdán mandaban un mensaje de respaldo a Suárez, sumida en una crisis de legitimidad interna por haber creado presuntamente «un circuito» de fraude para el voto por correo en el exterior.

Sin embargo, el gesto de Ferraz no calmó las aguas en la agrupación argentina, y los afiliados elevaron las acusaciones hacia Suárez ante el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, aportando como prueba la conversación de Suárez con un compañero, donde Suárez a viva voz instaba a que votara «su tía la que falleció», lo que precipitó a la secretaria general a dimitir.

El Comité Federal, a través de la Secretaría de Políticas Migratorias y PSOE Exterior, dirigido en aquel momento por Pilar Cancela, intervino en la agrupación y nombró a una Comisión Gestora.

Ferraz prometió convocar en Argentina elecciones en el PSOE para elegir a una nueva Ejecutiva «en un plazo breve», pero, hasta la fecha, la gestora sigue al frente de la agrupación.

Críticas internas en el PSOE Argentina

Según confirman militantes del PSOE argentinos consultados por OKDIARIO, «el malestar interno es creciente». Ya en junio de 2025, un grupo de socialistas, hartos de que siguiera la gestora controlada desde Ferraz, denunció públicamente irregularidades, purga selectiva, conflictos de intereses y violación de los Estatutos. Un malestar que continúa «sin cambios a la vista», señalan las fuentes.

Suárez siguió haciendo campaña sobre la Ley de Memoria Democrática tras ser apartada del cargo. En la sede del PSOE en Buenos Aires, Suárez presentó varios eventos para promocionar escritores españoles sobre el franquismo, continuando con las actividades de propaganda que había realizado el año anterior sobre la república, la guerra civil española y la posguerra.