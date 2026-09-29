La buscavotos de muertos se reunió con Cerdán tras explicar al Comité Federal del PSOE por qué el voto exterior es vital para Sánchez

La líder del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, acusada de buscar pasaportes de muertos para las elecciones generales de 2023, se reunió con Santos Cerdán en Ferraz, apenas un mes antes de los comicios, después de haber explicado ante el Comité Federal socialista la importancia que tendría el voto exterior para las aspiraciones electorales de Pedro Sánchez.

Según ha podido saber OKDIARIO, dos días después de la celebración de aquel Comité Federal en Madrid, Suárez mantuvo una reunión con el por entonces secretario general del PSOE, Santos Cerdán, en la sede nacional de la formación, para «delinear los próximos pasos de cara a las elecciones generales».

La dirigente socialista argentina acudió acompañada de su mano derecha, Gustavo López, quien posteriormente acabaría denunciando a Suárez por crear una red para votar por correo en Argentina con fotocopias de pasaportes, incluso de personas fallecidas.

Aquella reunión con Cerdán adquiere una nueva dimensión a la luz de las posteriores investigaciones sobre las llamadas «cloacas del PSOE». Leire Díez, cuya relación con el entonces secretario de Organización socialista ha sido objeto de investigación judicial, llegó a afirmar en una grabación que era la persona «que ha puesto el PSOE» para indagar sobre actuaciones de la UCO y la Fiscalía. Las pesquisas han alimentado además las sospechas y acusaciones políticas sobre el funcionamiento de distintos resortes electorales, incluido el voto por correo de 2023.

Tras el batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023, Suárez puso el foco en el creciente peso electoral de los españoles residentes en el extranjero y en el incremento del censo derivado de las primeras nacionalizaciones al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.

La dirigente socialista argentina destacó además el impacto que había tenido la reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar el denominado voto rogado. El cambio permitió que los electores residentes en el extranjero recibieran directamente la documentación electoral, sin tener que solicitar previamente el voto como ocurría con el sistema anterior.

El voto exterior, por tanto, adquiría una relevancia creciente para el PSOE de cara a las elecciones generales. «Hemos ganado en el exterior en nueve de las trece autonómicas», señaló Suárez en el Comité Federal, en referencia a Aragón, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y Ceuta.

Un año después, Suárez se vería forzada a dimitir de su cargo ante el escándalo por la supuesta captación de votos por correo, como queda de manifiesto en el audio publicado en exclusiva por OKDIARIO. La secretaria general del PSOE pedía conseguir fotocopias de pasaportes españoles: «Yo con eso me arreglo», señaló.