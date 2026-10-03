El espeluznante intento de liquidar a Biedma

De las muchas fechorías hasta ahora conocidas que ha perpetrado el sanchismo (quizá las más gruesas estén en la penumbra y sólo verán la luz cuando sea desalojado del poder), el intento de amedrentar a la juez en ejercicio Beatriz Biedma que instruyó el caso del «hermanísimo» quizás sea el más vomitivo. Y eso que hay casi una docena de asuntos conocidos tan obscenos como miserables.

En efecto. La deposición de la propia magistrada extremeña ante su colega de la Audiencia Nacional que instruye el Caso Cloacas y las pruebas aportadas no deja lugar a dudas. Iban contra ella con todo. Hasta el punto de contratar un grupo de narcotraficantes y malhechores de la zona para «amedrentar» a la funcionaria pública. Ni Leyre, ni Cerdán, ni Dolset, ni ningún otro miembro de la mafia socialista hubieran llegado hasta esos extremos sin tener el OK del comandante en jefe y principal beneficiario de intentar poner en un brete a la juez, es decir, Pedro Sánchez.

Jamás el veterano columnista que esto suscribe había conocido nada igual en el último medio siglo de la historia española. ¡Jamás! La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo puso el miércoles contra las cuerdas al ministro de Justicia, el tontitón Bolaños, porque nunca se la ha conocido un verbo o un sujeto a favor de la juez extremeña. Esta era una operación del PSOE y de sus aledaños en el Gobierno.

Lo que sorprende es que Pedraz no haya mandado a prisión preventiva a la malvada Leyre, al abogado Dolset y al inexportable Cerdán. Después de todo lo perpetrado contra jueces, fiscales, periodistas, policías y guardias civiles estos miserables no pueden andar por las aceras de España. Y que no se le olvide a los electores a qué partido pertenecen y por cuenta de quién gastaban el dinero que no era suyo. Pero, sobre todo, quién es el auténtico responsable de tamaños crímenes.

Memoria, mucha memoria… Hoy y para siempre.