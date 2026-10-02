Jorge Javier Vázquez ha vuelto a demostrar que, cuando se pone delante de una cámara, no tiene ningún filtro. El presentador protagonizó uno de los momentos más comentados de la tarde de este jueves 1 de octubre en El diario de Jorge, el programa que conduce de lunes a viernes en Telecinco. Todo ocurrió durante el caso de Aroa y Fátima, dos amigas enfrentadas que se sentaron cara a cara en el plató para intentar acabar lo ocurrido entre ellas. Aroa acusaba a Fátima de haberle fastidiado varios ligues de formas que consideraba de muy mal gusto, de las maneras más escatológicas posibles. Su justificación es que solo quiere protegerla de los chicos que, según ella, vienen cargados de red flags. Jorge Javier, sin embargo, tenía otra teoría sospechaba que Fátima estaba enamorada de su amiga y que por eso boicoteaba todas sus citas. En medio de ese debate sobre ligues y señales de alarma, el presentador decidió hablar de su propia experiencia y soltó una frase que nadie esperaba: «Anda que no me he enrollado con casados».

La confesión pilló por sorpresa tanto a una de las dos amigas como al público del plató, y el momento ya figura entre los vídeos destacados del programa Mediaset Infinity. Con su comentario el presentador dejó claro que, en cuestión de ligues, él tampoco ha sido siempre ejemplo de buenas decisiones, y le restó dramatismo a una discusión que amenazaba con acabar en ruptura. No es la primera vez que Jorge Javier habla sin tapujos sobre su vida sentimental. A lo largo de su carrera ha hecho de la sinceridad una de sus grandes señas de identidad, y en El diario de Jorge ese estilo encaja muy bien, ya que es un formato en el que los invitados exponen sus conflictos y en el que él no duda en implicarse al máximo, lanzar sus propias teorías y, como en este caso, compartir alguna intimidad para empatizar con quien tiene delante.

Un tema tabú entre amigas que tenían que hablar lo más pronto posible

Mas allá de la confesión del presentador, el caso tenía mucho fondo. Aroa reconoció que sentía vergüenza por el comportamiento de su amiga y que acudía al programa en busca de explicación, ya que hasta ahora había sido un tema tabú entre las dos. Fátima, lejos de arrepentirse, defendió su forma de actuar con una frase que lo resume todo: «Cuando te enamoras de un chico, te ciegas. Y yo lo espanto».

Al final, la amistad acabó intacta. Aroa dejó claro que solo quería que su amiga le diera explicaciones, no romper su relación. Eso sí, después de lo vivido en El diario de Jorge, es probable que Aroa se piense dos veces a quién le cuenta sus próximas citas.