Agresión en directo en ‘El Diario de Jorge’: Jorge Javier Vázquez, obligado a parar el programa

El pasado jueves 25 de junio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Diario de Jorge, presentado por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, como era habitual, el presentador dio paso a los invitados de esa tarde, para conocer sus historias y, sobre todo, qué les había llevado a visitar el programa. Lo que nadie imaginaba es que la audiencia iba a ser testigo de una agresión en directo. Todo comenzó cuando se informó de la historia de Valentina, que, con 16 años, vivía en Acapulco. La joven echaba mucho de menos a sus amigos de Jalisco, por lo que tomó la decisión de escaparse. Por aquel entonces, Lucas era su confidente y le guardó ese secreto, pero su madre terminó enterándose del plan. La consecuencia fue la entrada en un centro de menores. De ahí que la amistad se rompiese, puesto que Valentina se sintió verdaderamente traicionada.

A pesar de todo, y del tiempo, Lucas decidió pisar el plató de El Diario de Jorge para poder reencontrarse con Valentina y, de esta forma, pedirle disculpas. Es más, también quería tratar de retomar su amistad. Después de que Jorge Javier Vázquez tuviese la oportunidad de hablar con Valentina, ella aceptó reencontrarse con Lucas en plató. Sin tan siquiera mediar palabra, la invitada de El Diario de Jorge le propinó una bofetada. Como era de esperar, el presentador se llevó las manos a la boca, visiblemente impactado por lo ocurrido. «Oye, por favor. Valentina, no. Valentina, muy mal. ¡Muy mal!», alcanzó a decir. Acto seguido, el catalán fue mucho más allá: «Has dicho que pase. Y él ha venido aquí a pedirte disculpas porque vive muy atormentado por esta historia».

El silencio no tardó en hacerse presente en el plató, después del shock inicial por lo sucedido en directo. Finalmente, Jorge Javier Vázquez optó por coger las riendas de la situación para tomar una decisión al respecto: «Lo que te mereces es abandonar el plató. No te mereces estar aquí, lo siento mucho. No quiero continuar. Muy mal, Valentina. ¡Muy mal!», insistió.

Con posterioridad, y como no podía ser de otra manera, el presentador de El Diario de Jorge se dirigió a Lucas, tras haber sido abofeteado en directo: «Desde luego que yo, cuando estaba con la directora hablando de este tema, no entendía muy bien por qué tenías…», comenzó diciendo. Y añadió: «Pobre, tú en realidad fuiste cómplice de ella y cumpliste todos tus deseos. ¿Cómo estás?».

El joven se limitó a responder lo siguiente: «Pues bien, qué puedo hacer». Como era de esperar, Jorge Javier Vázquez, visiblemente sorprendido e impactado por lo sucedido, volvió a aprovechar la ocasión para mostrar su total rechazo a la agresión que el joven ha sufrido en pleno directo.

«Lo siento mucho, pero tú has hecho todo lo posible; quítate ya todo el mal rollo que puedes tener. Su reacción ha sido terrible, nefasta. No te la mereces bajo ningún concepto», dejó claro. Todo ello mientras el público allí presente todavía estaba profundamente descolocado ante el suceso que había tenido lugar tan sólo unos segundos antes.