Sale a la luz el mensaje de Jorge Javier Vázquez con el que rompió su amistad con Belén Esteban

En una nueva entrega de Los Kikos TV, programa presentado por Kiko Hernández y Kiko Matamoros, han querido sacar a la luz un mensaje que Belén Esteban recibió en directo durante la etapa en la que todos ellos trabajaron en TEN. En un momento dado de esta entrega, Kiko Hernández dio a conocer a los espectadores un desconocido episodio que, desde luego, marcó un antes y un después en la relación de Belén Esteban con Jorge Javier Vázquez. Según el tertuliano, ese conflicto se originó un día, cuando se encontraban emitiendo una nueva entrega de Ni que fuéramos Shhh en TEN. «Recibe un mensaje Belén, se le cambia la cara, se le cambia el cuerpo y hay una persona que me dice: ‘Uf, uf, uf el mensaje que le ha llegado a Belén’», recordó Kiko Hernández.

Al ver lo mucho que le estaba afectando ese mensaje, el madrileño quiso saber más datos al respecto. Fue entonces cuando dijo una frase con la que, además, resumió el evidente distanciamiento que existe entre presentador y colaboradora: «El mensaje era: ‘No habléis de mí porque sois todos unos desterrados. Sois todos unos desterrados’». Por lo tanto, gracias a esta confesión de Kiko, se arroja mucho más luz sobre las declaraciones que recientemente realizó Belén Esteban en el pódcast Menudo Cuadro. Y es que, sin mencionar a Jorge Javier Vázquez, habló de «alguien del pasado» que tuvo una posición de poder y, en la actualidad, la situación es bastante diferente. Durante la nueva entrega de Los Kikos TV, Hernández desveló que descubrió la identidad del remitente tan sólo un día después de aquel incidente que tuvo lugar en el plató de TEN.

«Lo pregunto, digo: ‘Oye, ¿quién le mandó ese mensaje a Belén que le cambió la cara?’ y me dicen: Jorge Javier Vázquez», recordó Kiko. Todo ello mientras explicó que el enfado del presentador de El Diario de Jorge pudo deberse a los comentarios que hicieron respecto a su estrecha amistad con Belén Rodríguez.

Eso sí, matiza que, en ningún momento, la de Paracuellos hizo algún tipo de comentario hiriente, ni mucho menos. «Belén hizo alusión a él en un momento, pero vamos, nada que me imagino que le pudiera ofender, pero algo le ofendería cuando le mandó este mensaje», quiso aclarar ante los espectadores de Los Kikos TV.

Un asunto que cobra especial relevancia tras las declaraciones de Belén Esteban en el mencionado pódcast. Y es que si hay algo que a Kiko Hernández sorprendió es que la tertuliana no diese el nombre de la persona a la que se refería. «Que diga: ‘Hay una persona que se creía más que yo, que era alguien que se creía superior a mí y, sin embargo, la vida ha demostrado que yo soy más que él’», comentó.

Tras recordar este comentario realizado por La Patrona en esa entrevista, Hernández quiso incidir en cómo le están yendo las cosas tanto a Belén Esteban como a Jorge Javier Vázquez en el terreno laboral: «Yo sé que uno trabaja en Mediaset y la otra está pidiendo trabajo en Mediaset, en TVE o donde sea».