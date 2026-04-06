Kiko Matamoros carga contra Belén Esteban: «Uno no puede arrastrarse por un plató pidiendo trabajo»
El colaborador arremete contra su ex compañera: "Con lo que has sido..."
Belén Esteban se ha convertido en uno de los rostros que más vemos en La 1 de Televisión Española. Desde que puso punto y final a su participación en el programa No somos nadie, la de Paracuellos quiso centrarse de lleno en un nuevo proyecto profesional, como es el de convertirse en concursante oficial de Top Chef: dulces y famosos. De esta forma, hemos visto cómo, a pesar de que es diabética, eso no le ha impedido ponerse manos a la obra para demostrar que es una excelente repostera. Hace unos cuantos días, Belén Esteban acudió con Eva Arguiñano, miembro del jurado de Top Chef: dulces y famosos, a La Revuelta. Como es de esperar, Broncano no dudó un solo segundo en deshacerse en halagos ante la que fuese compañera de Kiko Matamoros durante muchos años: «Es una repostera increíble»”. Y añadió: «Es una tele en sí, su profesión es ser ella misma».
Entre otras cuestiones, durante su visita a La Revuelta, Belén Esteban sorprendió a los espectadores del programa al lanzar una firme petición al presentador. «Después de mi año sabático, en septiembre u octubre estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato. No es por hacer la pelota», aseguró la concursante de Top Chef: dulces y famosos. Lejos de que todo quede ahí, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «¡Ponme ya en nómina!». Un comentario que no pasó desapercibido para muchos, especialmente para su ex compañero Kiko Matamoros. Entre otras cuestiones, quiso hacer hincapié en los bajos datos de audiencia que obtuvo ese programa, a pesar de la visita de la de Paracuellos junto a Eva Arguiñano. Todo sucedió en LosKikosTV, programa que Matamoros comparte con su compañero y amigo Kiko Hernández y cuya emisión se realiza en YouTube.
«Unos pidiendo trabajo y otros retirándose…», comentó Kiko Matamoros, haciendo referencia no solamente al dato de audiencia, sino también a que Omar Montes había confirmado en El Hormiguero su intención de retirarse de la música. Pero no todo quedó ahí, puesto que el tertuliano quiso tirar de sinceridad a la hora de dar su opinión.
«Me da mucha pena, porque uno no puede arrastrarse por un plató pidiendo trabajo», comenzó explicando, refiriéndose a Belén Esteban. Y añadió: «Con lo que has sido y de lo que has ido toda la vida. Piensa de verdad si ha llegado la hora de decir adiós, que yo creo que sí», espetó a la que fuese su compañera durante años.
Fue entonces cuando Kiko Hernández quiso saber si Matamoros cree que Belén estaría viéndole en directo durante la emisión de esta nueva entrega de su programa. Él fue honesto al reconocer que le daba exactamente igual. «No debe tener mucho interés en vernos cuando fue incapaz de mandarnos un mensaje de apoyo cuando se lo pedimos», expresó.
