Qué fue de Valentino Lanús: de alcanzar el éxito a vencer un cáncer y practicar el celibato

Si hablamos de telenovelas, son muchos los títulos que se nos pueden venir a la cabeza. Estos dramas románticos se han convertido en una de las opciones más vistas por los espectadores, durante años. De hecho, la llegada de las producciones turcas y coreanas a nuestra televisión es la prueba de ello. Pero, antes de ellas, los espectadores eran testigos de ficciones mexicanas y colombianas. Una serie de proyectos que llegaban bajo el sello de Televisa o Telemundo y que nos han presentado a muchas de sus estrellas. Y es que, aunque ya no ejerza como actor, muchos recordarán a Valentino Lanús.

El artista mexicano tiene, actualmente, 51 años. Durante mucho tiempo ha sido considerado como uno de los rostros más populares de Televisa. De hecho, fue en 1997 cuando comenzó a forjar su carrera profesional en este mundo. Un talento que no pasó desapercibido y que le sirvió para consolidar su nombre públicamente. Y es que, además, ha sido considerado como uno de los galanes de telenovelas más populares de la pequeña pantalla. Un éxito que le ha llevado a formar parte del elenco de producciones como Amor gitano, Amar otra vez, Amor bravío y Las tontas no van al cielo, entre muchas otras.

Valentino Lanús no tiene pensado regresar a la actuación

En la gran pantalla, Valentino Lanús también ha realizado varias interpretaciones. Pero, sin lugar a dudas, su éxito son las telenovelas. Eso sí, fue en el 2024 cuando el mexicano tomó una de las decisiones más importantes de su vida: alejarse de la actuación. El artista optó por priorizar su vida personal y su bienestar. Pues, como actor, ha tenido que pasar mucho tiempo alejado de su familia.

Sin embargo, fue durante este tiempo que el artista fue diagnosticado con cáncer de intestino. Afortunadamente, logró superar la enfermedad y ha señalado que se encuentra más fuerte que nunca, pero Valentino Lanús ha optado por priorizarse y no tiene previsto volver al mundo de la actuación. Asimismo, se encuentra centrado en cuidar su espiritualidad.

Valentino Lanús se sumerge en el mundo espiritual

De hecho, ha popularizado el Mei Sei Mei, una técnica de respiración y revitalización energética orientada al despertar espiritual, la sanación holística y la conexión cósmica. Por ello, participa en diversos encuentros y se ha proclamado como un fiel defensor de esta práctica. Lejos de quedar aquí, medios como El Universal han informado que el actor se mantiene en un estado de celibato por decisión propia. Pues, en algunas disciplinas esto ayuda a tener más energía, alcanzar un estado de iluminación mayor, etc.

Por otro lado, se sabe que es padre de una niña que nació en el 2016. El fruto de su relación con María, su pareja y principal apoyo. La chica es una persona completamente anónima y alejada del mundo del entretenimiento. De esta manera, juntos, han forjado una familia. Y es que, por lo que parece, lejos quedan los años de Valentino Lanús en el mundo de las telenovelas.